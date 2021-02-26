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Артета: «Было бы очень неприятно вылететь сегодня»

26 Февраля 2021, 00:24,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, сегодняшняя победа продлит сезон. Было бы очень неприятно вылететь сегодня, сейчас я счастлив. Мы просто подарили им два гола. Когда вы допускаете такие ошибки, то у вас будут проблемы. Реакция команды на пропущенные голы вселила в меня надежду.

Игра Обамеянга? Я полностью доверяю ему. Вы все знаете, когда у него появляются шансы, то он всегда забивает голы. Я доволен игрой, которую он показал сегодня вечером», - приводит слова испанского специалиста журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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