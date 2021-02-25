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«Арсенал» геройски прошёл «Бенфику», «Наполи» не удалось забить достаточно голов «Гранаде»

25 Февраля 2021, 22:49,

Один из самых драматичных матчей четверга в Лиге Европы - спор «Арсенала» с «Бенфикой» (1:1 в первом поединке). Пьер-Эмерик Обамеянг довольно быстро открыл счет, но соперник к 61-й минуте уже вышел вперед, и «канонирам» для прохода нужно было забивать дважды. Команде Микеля Артеты это удалось - Киран Тирни и все тот же Обамеянг (на 87-й минуте) вырвали победу (3:2).

После 0:2 в первой игре «Наполи» не смог суммарно переиграть «Гранаду», 2:1 - это пиррова победа.

«Вильярреал» без особых проблем выбил из турнира «Зальцбург» (2:0 и 2:1).

Протокол игры  
Арсенал 3:2 Бенфика
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 21'    
    43' Гонсалвеш Диогу (1:1)
    61' Силва Рафа (1:2)
(2:2) Тирни Киран 67'    
(3:2) Обамеянг Пьер-Эмерик 87'    
Лено Бернд Бельерин Эктор   77' (Ляказетт Александр (   77') Луис Давид Габриэль дос Сантос Тирни Киран Себальос Дани   63' (Виллиан Боргес (   63') Джака Гранит Сака Букайо   90' (Эльнени Мохамед (   90') Эдегор Мартин   90' (Чамберс Калум (   90') Смит-Роу Эмил   63' (Парти Томас (   63') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Хейн Карл-Якоб Мари Пабло Райан Мэтт Пепе Николя Нкетиа Эдди Мартинелли Габриэл Седрик Соареш
Лейте Элтон Perez Martinez Lucas VI Отаменди Николас Вертонген Ян Гонсалвеш Диогу Адель Таарабт   5'   58' (Габриэл III (   58') Вайгль Юлиан   90' (Вальдшмидт Лука (   90') Гримальдо Алехандро   85' (Тавареш Нуну (   85') Силва Рафа Пицци Луиш   57' (Нуньес Дарвин (   57') Сеферович Харис   57' (Эвертон Соарес (   57')
Запасные: Серви Франко Влаходимос Одиссей Шикинью Франциску Педриньо II Жилберто Жуниор Рамуш Гонсалу Свилар Миле
25 февраля. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Протокол игры  
Наполи 2:1 Гранада
(1:0) Зелиньски Пётр 3'    
    25' Монторо Анхель (1:1)
(2:1) Фабиан Руис 59'    
Мерет Алекс Ррахмани Амир Максимович Никола   41'   46' (Гулам Фаузи (   46') Кулибали Калиду Ди Лоренцо Джованни Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ Элмас Эльиф   60' (Мертенс Дрис (   60') Зелиньски Пётр Политано Маттео   37' Инсинье Лоренцо   42'
Запасные: Karim Zedadka Руй Мариу Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио Лоботка Станислав
Силва Руи Фулкье Димитри Дуарте Домингуш   40' Санчес Герман   55'   56' (Эррера Янгель (   56'   62') Нева Карлос   46' (Перес Неуэн (   46') Этеки Ян Гоналон Максим   45' (Виктор Диаз (   45') Кенеди Роберт   37' Монторо Анхель   39'   83' (Сольдадо Роберто (   83') Пуэртас Антонио Видаль Молина   83' (Вальехо Хесус (   83')
Запасные: Аранда Torrente Navarro Аарон Эскандель Фабрега Арнау Руис Исма Мачис Дарвин
25 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург
    17' Бериша Мергим (0:1)
(1:1) Морено Херард 40'    
(2:1) Морено Херард 89'    
Рульи Херонимо Коста Хауме   69'   82' (Фойт Хуан (   82') Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   66' (Гомес Мойсес (   66') Тригерос Мануэль Капу Этьен Парехо Даниэль   90' (Баэна Алехандро (   90') Эступиньян Первис Морено Херард   90' (Ниньо Фер (   90') Алькасер Пако   66' (Чуквезе Саму (   66')
Запасные: Фунес Мори Бакка Карлос Асенхо Серхио Раба Даниэль Пино Йереми Ратиу Андрей
Станкович Цицан Кристенсен Расмус Рамальо Андре Фалльци Альберт   20'   46' (Вебер Максимилиан (   46') Ульмер Андреас Мвепу Энок   53' Юнузович Златко Бернед Антуан   60' (Шушич Лука (   60') Ааронсон Бренден   60' (Адейеми Карим (   60'   80') Бериша Мергим Дака Пэтсон   55'
Запасные: Свобода Антонин Соле Умар Фаркаш Патрик Nico Mantl Вальке Александр
25 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Наполи, Бенфика, Вильярреал, Гранада, Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
25 Февраля 2021, 23:19

Да уж, Арсенал почти приплыл. Очень рад, что все-таки канониры проявили такой редкий в последнее время характер. Но если будут играть так же и дальше, то нового чуда не случится. // Гаттузо, похоже, все. Наполи, как всегда, ходит в фаворитах, но ничего не может показать на евроарене.

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redwhite1959
25 Февраля 2021, 22:59

Выход на замену Виллиана, Томаса и Ляказета решили исход матча в пользу "Арсенала". Сейчас - после победы - Артета выглядит стратегом, который приберёг этот "засадной полк" до поры до времени. Но - если бы "Арсенал" не прошёл дальше - болельщики "канониров" крыли бы его на чём свет стоИт - ясно, что эти мастера намного более качественные футболисты, чем те, кого они заменили.

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