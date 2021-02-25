«Арсенал» геройски прошёл «Бенфику», «Наполи» не удалось забить достаточно голов «Гранаде»

Один из самых драматичных матчей четверга в Лиге Европы - спор «Арсенала» с «Бенфикой» (1:1 в первом поединке). Пьер-Эмерик Обамеянг довольно быстро открыл счет, но соперник к 61-й минуте уже вышел вперед, и «канонирам» для прохода нужно было забивать дважды. Команде Микеля Артеты это удалось - Киран Тирни и все тот же Обамеянг (на 87-й минуте) вырвали победу (3:2).

После 0:2 в первой игре «Наполи» не смог суммарно переиграть «Гранаду», 2:1 - это пиррова победа.

«Вильярреал» без особых проблем выбил из турнира «Зальцбург» (2:0 и 2:1).