«Арсенал» геройски прошёл «Бенфику», «Наполи» не удалось забить достаточно голов «Гранаде»

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25 Февраля 2021, 22:49,
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Один из самых драматичных матчей четверга в Лиге Европы - спор «Арсенала» с «Бенфикой» (1:1 в первом поединке). Пьер-Эмерик Обамеянг довольно быстро открыл счет, но соперник к 61-й минуте уже вышел вперед, и «канонирам» для прохода нужно было забивать дважды. Команде Микеля Артеты это удалось - Киран Тирни и все тот же Обамеянг (на 87-й минуте) вырвали победу (3:2).
После 0:2 в первой игре «Наполи» не смог суммарно переиграть «Гранаду», 2:1 - это пиррова победа.
«Вильярреал» без особых проблем выбил из турнира «Зальцбург» (2:0 и 2:1).
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 21'
|43' Гонсалвеш Диогу (1:1)
|61' Силва Рафа (1:2)
|(2:2) Тирни Киран 67'
|(3:2) Обамеянг Пьер-Эмерик 87'
Лено Бернд • Бельерин Эктор 77' ( Ляказетт Александр ( 77') • Луис Давид • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Себальос Дани 63' ( Виллиан Боргес ( 63') • Джака Гранит • Сака Букайо 90' ( Эльнени Мохамед ( 90') • Эдегор Мартин 90' ( Чамберс Калум ( 90') • Смит-Роу Эмил 63' ( Парти Томас ( 63') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Хейн Карл-Якоб • Мари Пабло • Райан Мэтт • Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Мартинелли Габриэл • Седрик Соареш
Лейте Элтон • Perez Martinez Lucas VI • Отаменди Николас • Вертонген Ян • Гонсалвеш Диогу • Адель Таарабт 5' 58' ( Габриэл III ( 58') • Вайгль Юлиан 90' ( Вальдшмидт Лука ( 90') • Гримальдо Алехандро 85' ( Тавареш Нуну ( 85') • Силва Рафа • Пицци Луиш 57' ( Нуньес Дарвин ( 57') • Сеферович Харис 57' ( Эвертон Соарес ( 57')
Запасные: Серви Франко • Влаходимос Одиссей • Шикинью Франциску • Педриньо II • Жилберто Жуниор • Рамуш Гонсалу • Свилар Миле
25 февраля. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Протокол игры
|(1:0) Зелиньски Пётр 3'
|25' Монторо Анхель (1:1)
|(2:1) Фабиан Руис 59'
Мерет Алекс • Ррахмани Амир • Максимович Никола 41' 46' ( Гулам Фаузи ( 46') • Кулибали Калиду • Ди Лоренцо Джованни • Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуэ • Элмас Эльиф 60' ( Мертенс Дрис ( 60') • Зелиньски Пётр • Политано Маттео • 37'Инсинье Лоренцо 42'
Запасные: Karim Zedadka • Руй Мариу • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Лоботка Станислав
Силва Руи • Фулкье Димитри • Дуарте Домингуш • 40'Санчес Герман 55' 56' ( Эррера Янгель ( 56' ) • 62'Нева Карлос 46' ( Перес Неуэн ( 46') • Этеки Ян • Гоналон Максим 45' ( Виктор Диаз ( 45') • Кенеди Роберт • 37'Монторо Анхель 39' 83' ( Сольдадо Роберто ( 83') • Пуэртас Антонио • Видаль Молина 83' ( Вальехо Хесус ( 83')
Запасные: Аранда • Torrente Navarro • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау • Руис Исма • Мачис Дарвин
25 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|17' Бериша Мергим (0:1)
|(1:1) Морено Херард 40'
|(2:1) Морено Херард 89'
Рульи Херонимо • Коста Хауме 69' 82' ( Фойт Хуан ( 82') • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 66' ( Гомес Мойсес ( 66') • Тригерос Мануэль • Капу Этьен • Парехо Даниэль 90' ( Баэна Алехандро ( 90') • Эступиньян Первис • Морено Херард 90' ( Ниньо Фер ( 90') • Алькасер Пако 66' ( Чуквезе Саму ( 66')
Запасные: Фунес Мори • Бакка Карлос • Асенхо Серхио • Раба Даниэль • Пино Йереми • Ратиу Андрей
Станкович Цицан • Кристенсен Расмус • Рамальо Андре • Фалльци Альберт 20' 46' ( Вебер Максимилиан ( 46') • Ульмер Андреас • Мвепу Энок • 53'Юнузович Златко • Бернед Антуан 60' ( Шушич Лука ( 60') • Ааронсон Бренден 60' ( Адейеми Карим ( 60' ) • 80'Бериша Мергим • Дака Пэтсон 55'
Запасные: Свобода Антонин • Соле Умар • Фаркаш Патрик • Nico Mantl • Вальке Александр
25 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Наполи, Бенфика, Вильярреал, Гранада, Ред Булл Зальцбург
Да уж, Арсенал почти приплыл. Очень рад, что все-таки канониры проявили такой редкий в последнее время характер. Но если будут играть так же и дальше, то нового чуда не случится. // Гаттузо, похоже, все. Наполи, как всегда, ходит в фаворитах, но ничего не может показать на евроарене.
Выход на замену Виллиана, Томаса и Ляказета решили исход матча в пользу "Арсенала". Сейчас - после победы - Артета выглядит стратегом, который приберёг этот "засадной полк" до поры до времени. Но - если бы "Арсенал" не прошёл дальше - болельщики "канониров" крыли бы его на чём свет стоИт - ясно, что эти мастера намного более качественные футболисты, чем те, кого они заменили.