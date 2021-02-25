Обамеянг: «Мы заслужили победу»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, которая позволила «канонирам» выйти в следующую стадию турнира.

«Вся команда счастлива. Я анализирую ошибки с прошлых игр и становлюсь лучше, именно это дает мне силы каждый день. Вся команда проявила характер, мы заслужили победу. Это была тяжелая игра. То, как мы сыграли сегодня вечером, послужит примером в будущем», - цитирует Обамеянга BT Sport.

31-летний Обамеянг сыграл двадцать шесть матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одну голевую передачу.