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Обамеянг: «Мы заслужили победу»

25 Февраля 2021, 23:36,

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, которая позволила «канонирам» выйти в следующую стадию турнира.

«Вся команда счастлива. Я анализирую ошибки с прошлых игр и становлюсь лучше, именно это дает мне силы каждый день. Вся команда проявила характер, мы заслужили победу. Это была тяжелая игра. То, как мы сыграли сегодня вечером, послужит примером в будущем», - цитирует Обамеянга BT Sport.

31-летний Обамеянг сыграл двадцать шесть матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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