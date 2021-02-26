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Жезуш – о поражении от «Арсенала»: «Нас наказали за ошибки»

26 Февраля 2021, 00:00,

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал, что пошло не так в ответном матче с «Арсеналом» (2:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы не должны были пропускать второй и третий голы «Арсенала». Мы упустили игру из-под контроля, за что и поплатились. Команды такого уровня всегда наказывают вас. Речь идёт не о плохой командой игре, а об индивидуальных ошибках», - цитирует Жезуша пресс-служба УЕФА.

По сумме двух встреч «Арсенал» прошёл дальше.

После двадцати туров подопечные Жезуша занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего «Спортинга» на пятнадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Жорже Жезуш
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