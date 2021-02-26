Таарабт – о поражении от «Арсенала»: «Футбол бывает очень жесток»

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В сегодняшней игре хватало позитивных моментов, мы понимали, что должны забивать и сделали это. Было очень неприятно пропустить гол в последние минуты, сейчас вся команда расстроена. Это сложно, футбол может быть очень жесток. Сегодня такое произошло с нами», - цитирует Таарабта пресс-служба УЕФА.

31-летний марокканец сыграл двадцать девять матчей за «Бенфику» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Таарабта с клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.