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Таарабт – о поражении от «Арсенала»: «Футбол бывает очень жесток»

26 Февраля 2021, 01:00,

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В сегодняшней игре хватало позитивных моментов, мы понимали, что должны забивать и сделали это. Было очень неприятно пропустить гол в последние минуты, сейчас вся команда расстроена. Это сложно, футбол может быть очень жесток. Сегодня такое произошло с нами», - цитирует Таарабта пресс-служба УЕФА.

31-летний марокканец сыграл двадцать девять матчей за «Бенфику» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Таарабта с клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Адель Таарабт
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