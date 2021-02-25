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Станкович: «Тот факт, что Ибрагимович остался на скамейке запасных – преимущество для нас»

25 Февраля 2021, 22:57,

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рад, что нападающий Златан Ибрагимович остался в запасе «Милана».

«Тот факт, что Ибрагимович остался на скамейке запасных, конечно, является преимуществом для нас сегодня вечером. Ибрагимович – лидер, он заставляет команду работать на поле и берет на себя ответственность. Конечно, в «Милане» есть кому заменить Златана.

Поражения «Милана»? Великие клубы умеют собираться в нужные моменты. Я просто надеюсь, что они изменятся в следующем матче, а не в сегодняшнем», - цитирует Станковича Sky Sport Italia.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Миланом» начнётся в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Црвена Звезда, Деян Станкович
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