Станкович: «Тот факт, что Ибрагимович остался на скамейке запасных – преимущество для нас»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рад, что нападающий Златан Ибрагимович остался в запасе «Милана».

«Тот факт, что Ибрагимович остался на скамейке запасных, конечно, является преимуществом для нас сегодня вечером. Ибрагимович – лидер, он заставляет команду работать на поле и берет на себя ответственность. Конечно, в «Милане» есть кому заменить Златана.

Поражения «Милана»? Великие клубы умеют собираться в нужные моменты. Я просто надеюсь, что они изменятся в следующем матче, а не в сегодняшнем», - цитирует Станковича Sky Sport Italia.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Миланом» начнётся в 23:00 по московскому времени.