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Сын Деяна Станковича оскорбил «Милан»

26 Февраля 2021, 15:35,

В четверг «Црвена Звезда» Деяна Станковича вылетела из Лиги Европы, ни разу не проиграв «Милану» (2:2 и 1:1).

Тренер сербов отметил: «Мои парни проявили отвагу и веру, играя суммарно больше 60 минут за два матча с «Миланом» вдесятером, мы сыграли хорошо. Я не плачу, потому что знаю, как мы работаем. Я знаю, что мы делали 180 минут. И просто сказать, что я ими горжусь - это  ничего не сказать, - заявил после игры Станкович.

Сын тренера, Филип, вратарь примаверы «Интера» поддержал отца в сети «Инстаграм»: «Горжусь тобой, отец». После текста 19-летний футболист добавил оскорбительное для «Милана» прозвище. Правда, спустя несколько минут сообщение было удалено.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Црвена Звезда, Деян Станковича, Филип Станкович
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