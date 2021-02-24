​Пиоли: «Перед игрой со «Специей» сказал, что мы хорошо тренировались. Мы помним, чем всё закончилось»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал пресс-конференцию перед игрой Лиги Европы против «Црвены Звезды» и поговорил о текущем состоянии команды.

«Мы проанализировали последний матч [поражение «Интеру» 0:3 – прим.]. Мы показывали свой футбол только в конце первого тайма и начале второго тайма. Нам не хватало интенсивности. Нам нужно снова стабильно держать темп.

Я вижу мотивированных и желающих выйти на поле футболистов, как это было и пару недель назад. Я сказал команде, что до конца сезона осталось 90 дней, а если дела пойдут хорошо, то сезон продлится ещё 93 дня, учитывая финал Лиги Европы.

Я не собираюсь ничего говорить утром на тренировке. Перед матчем против «Специи» я сказал, что мы хорошо тренировались. И мы помним, чем всё закончилось [поражение 0:2 – прим.]. Нужно доказывать всё на поле», - сказал Пиоли.