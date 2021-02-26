«Милан» со скрипом прошёл «Црвену Звезду», «Рома» снова обыграла «Брагу»

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26 Февраля 2021, 01:01,
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«Милан» заставил понервничать своих болельщиков и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Первый поединок завершился со счетом 2:2, а сегодня после обмена голами в первом тайме результат был скользким больше часа, но сербы не смогли сотворить чудо - 1:1, и «россонери» в следующем раунде.
После победы над «Брагой» (2:0) «Рома» дома не испытала никаких проблем и повторно одолела португальцев - 3:1.
Протокол игры
|Милан
|1:1
|Црвена Звезда
|(1:0) Кесси Франк 9'
|24' Бен-Набуан Эль-Фарду (1:1)
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде 66' ( Салемакерс Алексис ( 66') • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Далот Диогу • Мейте Суалихо • Кесси Франк • Кастильехо Самуэль 66' ( Тео Эрнандес ( 66') • Крунич Раде 46' ( Ребич Анте ( 46') • Чалханоглу Хакан • Леау Рафаэл 46' ( Ибрагимович Златан ( 46' ) 63'
Запасные: Диас Брахим • Габбия Маттео • Кьяер Симон • Тонали Сандро • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
Борян Милан • Гаич Милан II • Панков Радован • Дегенек Милош • Гобелич Марко 8' • 70'Канга Каку 69' ( Катай Александар ( 69') • Саного Секу • Срнич Славолюб 45' 46' ( Петрович Ньегош ( 46') • Бен-Набуан Эль-Фарду 69' ( Фалько Филиппо ( 69') • Фальчинелли Диего 72' ( Павков Милан ( 72') • Иванич Мирко 84' ( Николич Велько ( 84')
Запасные: Чопич Марко • Крстович Никола • Гаврич Желько • Вуканович Алекса • Попович Зоран
25 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Джеко Эдин 24'
|(2:0) Перес Карлес 75'
|88' Кристанте Бриан (2:1)
|(3:1) Майораль Борха 90'
Пау Лопес • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Перес Бруно • Диавара Амаду • Вильяр Гонсало 46' ( Пеллегрини Лоренцо ( 46') • Верету Жордан 57' 59' ( Перес Карлес ( 59') • Эль-Шаарави Стефан 59' ( Спинаццола Леонардо ( 59') • Педро Родригес 77' ( Мхитарян Генрих ( 77') • Джеко Эдин 67' ( Майораль Борха ( 67')
Запасные: Дарбо Эбрима • Киерво Риккардо • Трипи Филиппо • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
Магальяйнш Тьягу • Фильо Жозе Карлос • Тормена Витор • Роланду Жорже • Секейра Нуну 70' ( Борха Кристиан ( 70') • Пиазон Лукас 60' ( Франсержио Родригес ( 60') • Новаиш Жоау • Гайтан Николас 60' ( Руис Абель ( 60') • Галено Вандерсон 77' ( Инфанде Эрнани ( 77') • Шпорар Андраж 60' ( Орта Рикарду ( 60') • Орта Андре
Запасные: Оливейра Витор • Матеус Лима • Рожериу Сантуш • Родригеш Бруну • Али Мохамед Альмоатасембеллах
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Рома, Брага, Црвена Звезда