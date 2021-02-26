«Милан» со скрипом прошёл «Црвену Звезду», «Рома» снова обыграла «Брагу»

«Милан» заставил понервничать своих болельщиков и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Первый поединок завершился со счетом 2:2, а сегодня после обмена голами в первом тайме результат был скользким больше часа, но сербы не смогли сотворить чудо - 1:1, и «россонери» в следующем раунде.

После победы над «Брагой» (2:0) «Рома» дома не испытала никаких проблем и повторно одолела португальцев - 3:1.