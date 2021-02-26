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«Милан» со скрипом прошёл «Црвену Звезду», «Рома» снова обыграла «Брагу»

26 Февраля 2021, 01:01,

«Милан» заставил понервничать своих болельщиков и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Первый поединок завершился со счетом 2:2, а сегодня после обмена голами в первом тайме результат был скользким больше часа, но сербы не смогли сотворить чудо - 1:1, и «россонери» в следующем раунде.

После победы над «Брагой» (2:0) «Рома» дома не испытала никаких проблем и повторно одолела португальцев - 3:1.

Протокол игры  
Милан 1:1 Црвена Звезда
(1:0) Кесси Франк 9'    
    24' Бен-Набуан Эль-Фарду (1:1)
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   66' (Салемакерс Алексис (   66') Томори Фикайо Романьоли Алессио Далот Диогу Мейте Суалихо Кесси Франк Кастильехо Самуэль   66' (Тео Эрнандес (   66') Крунич Раде   46' (Ребич Анте (   46') Чалханоглу Хакан Леау Рафаэл   46' (Ибрагимович Златан (   46'   63')
Запасные: Диас Брахим Габбия Маттео Кьяер Симон Тонали Сандро Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
Борян Милан Гаич Милан II Панков Радован Дегенек Милош Гобелич Марко   8'   70' Канга Каку   69' (Катай Александар (   69') Саного Секу Срнич Славолюб   45'   46' (Петрович Ньегош (   46') Бен-Набуан Эль-Фарду   69' (Фалько Филиппо (   69') Фальчинелли Диего   72' (Павков Милан (   72') Иванич Мирко   84' (Николич Велько (   84')
Запасные: Чопич Марко Крстович Никола Гаврич Желько Вуканович Алекса Попович Зоран
25 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Рома 3:1 Брага
(1:0) Джеко Эдин 24'    
(2:0) Перес Карлес 75'    
    88' Кристанте Бриан (2:1)
(3:1) Майораль Борха 90'    
Пау Лопес Карсдорп Рик Манчини Джанлука Кристанте Бриан Перес Бруно Диавара Амаду Вильяр Гонсало   46' (Пеллегрини Лоренцо (   46') Верету Жордан   57'   59' (Перес Карлес (   59') Эль-Шаарави Стефан   59' (Спинаццола Леонардо (   59') Педро Родригес   77' (Мхитарян Генрих (   77') Джеко Эдин   67' (Майораль Борха (   67')
Запасные: Дарбо Эбрима Киерво Риккардо Трипи Филиппо Фузато Даниэл Миранте Антонио
Магальяйнш Тьягу Фильо Жозе Карлос Тормена Витор Роланду Жорже Секейра Нуну   70' (Борха Кристиан (   70') Пиазон Лукас   60' (Франсержио Родригес (   60') Новаиш Жоау Гайтан Николас   60' (Руис Абель (   60') Галено Вандерсон   77' (Инфанде Эрнани (   77') Шпорар Андраж   60' (Орта Рикарду (   60') Орта Андре
Запасные: Оливейра Витор Матеус Лима Рожериу Сантуш Родригеш Бруну Али Мохамед Альмоатасембеллах
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Рома, Брага, Црвена Звезда
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