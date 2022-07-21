Черчесов — о поражении «Ференцвароша»: Результат не соответствует сценарию игры

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Слована» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Слован» — солидный, серьезный оппонент — легкой прогулки не ожидали. Считаю, что игра развивалась по нашему сценарию, и результат, конечно, ему не соответствует», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что ему самому необходимо понять, где он недоработал, но команда знает свои сильные стороны, поэтому «Ференцварош» способен добиться нужного результата в ответной встрече.

В первом матче подопечные Черчесова уступили «Словану» со счетом 1:2, ответная игра пройдет 27 июля в 21:30 по мск.