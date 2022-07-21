Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в Лиге чемпионов

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренер венгерского «Ференцвароша», прокомментировал поражение в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Слована». Встреча завершилась поражением венгров со счетом 1:2.

«Очень жаль, что не всегда получается так, как нам хотелось бы. За исключением пяти минут я доволен нашей игрой. Просто взгляните на статистику. Получился не лучший результат, но в следующем поединке мы хотим изменить ситуацию. Нам нужно хорошо подготовиться к ответной встрече», - передает слова россиянина Nemzeti Sport.

Ответный матч состоится в Словакии 26 июля.