«Ференцварош» Черчесова провалил концовку матча со «Слованом» и проиграл

«Ференцварош» Станислава Черчесова играл против «Слована» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Кристоффер Захариассен в первом тайме испытал на прочность каркас ворот команды из Братиславы, а после перерыва результативно пробил в касание после прострела с левого фланга. «Слован» блеснул в заключительной 10-минутке. Гурам Кашия шикарно сыграл головой, а Тигран Барсегян эффектно закрутил мяч в дальний угол - 1:2 не в пользу «Ференцвароша». Штанга сыграла за гостей и в компенсированное время после удара Эльдара Чивича.