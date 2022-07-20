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«Ференцварош» Черчесова провалил концовку матча со «Слованом» и проиграл

20 Июля 2022 • 23:00 Комментировать
Ференцварош
1:2
Слован Братислава
окончен

«Ференцварош» Станислава Черчесова играл против «Слована» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Кристоффер Захариассен в первом тайме испытал на прочность каркас ворот команды из Братиславы, а после перерыва результативно пробил в касание после прострела с левого фланга. «Слован» блеснул в заключительной 10-минутке. Гурам Кашия шикарно сыграл головой, а Тигран Барсегян эффектно закрутил мяч в дальний угол - 1:2 не в пользу «Ференцвароша». Штанга сыграла за гостей и в компенсированное время после удара Эльдара Чивича.

Протокол игры  
Ференцварош1:2Слован Братислава
(1:0) Захариассен Кристоффер70'  
  81'Кашия Гурам (1:1)
  86'Барсегян Тигран (1:2)
Дибус ДенешУинго ГенриМмаэ СамиКовачевич АднанЧивич ЭльдарЛедуни Аисса 72' (Мерсье Ксавье ( 72') Эсити АндерсонНгуэн Токмак  31' 80' (Carlos Auzqui ( 80') Захариассен КристофферТраоре Адама VII 57' (Лончар Стьепан ( 57') Боли Франк 72' (Бэсси Форчун ( 72')
Запасные: Кнустер МатсВечеи БалинтБотка ЭндреKrisztian LisztesТеландер РасмусLorand PaszkaБогдан Адам
Хован АдрианМедведев Юрий IIКашия ГурамАбена МинтиВернон де МаркоБарсегян Тигран 90' (Уче Агбо ( 90') Куцка Юрай 90' (Хольман Дэвид ( 90') Канкава ДжабаПощек Лукаш 73' (Чакветадзе Георгий ( 73') Вайсс Владимир 73' (Чаврич Александр ( 73') Шапоньич Иван  27' 69' (Рамирес Эрик ( 69')
Запасные: Вут СименГрин ЭндриЛоват ЛукасТрновски МартинКрижан РихардГрнчар ДавидМустафич Ален
20 июля. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Слован Братислава
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окончен ХИК 1:2 Виктория Пльзень
окончен Маккаби Хайфа 1:1 Олимпиакос 2.90 3.20 2.60
окончен Ференцварош 1:2 Слован Братислава
окончен Динамо Киев 0:0 Фенербахче
окончен Марибор 0:0 Шериф 2.65 3.00 2.95
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