«Ференцварош» Черчесова провалил концовку матча со «Слованом» и проиграл

«Ференцварош» Станислава Черчесова играл против «Слована» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Кристоффер Захариассен в первом тайме испытал на прочность каркас ворот команды из Братиславы, а после перерыва результативно пробил в касание после прострела с левого фланга. «Слован» блеснул в заключительной 10-минутке. Гурам Кашия шикарно сыграл головой, а Тигран Барсегян эффектно закрутил мяч в дальний угол - 1:2 не в пользу «Ференцвароша». Штанга сыграла за гостей и в компенсированное время после удара Эльдара Чивича.
Протокол игры
|(1:0) Захариассен Кристоффер70'
|81'Кашия Гурам (1:1)
|86'Барсегян Тигран (1:2)
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ммаэ Сами•Ковачевич Аднан•Чивич Эльдар•Ледуни Аисса72' (Мерсье Ксавье (72') •Эсити Андерсон•Нгуэн Токмак 31'80' (Carlos Auzqui (80') •Захариассен Кристоффер•Траоре Адама VII57' (Лончар Стьепан (57') •Боли Франк72' (Бэсси Форчун (72')
Хован Адриан•Медведев Юрий II•Кашия Гурам•Абена Минти•Вернон де Марко•Барсегян Тигран90' (Уче Агбо (90') •Куцка Юрай90' (Хольман Дэвид (90') •Канкава Джаба•Пощек Лукаш73' (Чакветадзе Георгий (73') •Вайсс Владимир73' (Чаврич Александр (73') •Шапоньич Иван 27'69' (Рамирес Эрик (69')
20 июля. Стадион "Групама Арена".