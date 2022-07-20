Кавазашвили назвал фаворита матча «Ференцварош» — «Слован»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» под руководством экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова примет на своём поле братиславский «Слован».

Кавазашвили похвалил венгерский футбол, выразив уверенность в победе команды Черчесова.

«Желаю Черчесову победы над «Слованом». Мы знаем, что венгерский футбол по своему содержанию и стилю очень сильный. Думаю, Черчесов и «Ференцварош» обыграют «Слован», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Матч «Ференцварош» — «Слован» состоится сегодня, 20 июля. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.