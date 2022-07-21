Тренер «Слована» высказался о Черчесове после матча Лиги чемпионов

Наставник «Слована» Владимир Вайсс пообщался с журналистами после первого поединка с «Ференцварошем» в квалификации Лиги чемпионов. Словаки отпраздновали гостевую победу над командой Станислава Черчесова со счетом 2:1.

«Победа за нами, но это лишь первый матч. Думаю, при должной концентрации и отсутствии травм мы должны проходить в следующий раунд.

«Ференцварош»? Это хорошая команда с отличным тренером. Я горжусь, что мои парни смогли достойно выступить против такого соперника. Ответный поединок будет не менее захватывающим», - передает слова тренера клубная пресс-служба.

Ответная игра пройдет в Словакии на следующей неделе.