Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Слована» высказался о Черчесове после матча Лиги чемпионов

21 Июля 2022 • 07:26 Комментировать
Ференцварош
1:2
Слован Братислава
окончен

Наставник «Слована» Владимир Вайсс пообщался с журналистами после первого поединка с «Ференцварошем» в квалификации Лиги чемпионов. Словаки отпраздновали гостевую победу над командой Станислава Черчесова со счетом 2:1.

«Победа за нами, но это лишь первый матч. Думаю, при должной концентрации и отсутствии травм мы должны проходить в следующий раунд.

«Ференцварош»? Это хорошая команда с отличным тренером. Я горжусь, что мои парни смогли достойно выступить против такого соперника. Ответный поединок будет не менее захватывающим», - передает слова тренера клубная пресс-служба.

Ответная игра пройдет в Словакии на следующей неделе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Слован Владимир Вайсс Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
07:26 · Лига чемпионов
Тренер «Слована» высказался о Черчесове после матча Лиги чемпионов
06:47 · Лига чемпионов
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в Лиге чемпионов
20 Июля
23:09 · Лига чемпионов
«Шериф» всё же не смог забить «Марибору»
23:00 · Лига чемпионов
«Ференцварош» Черчесова провалил концовку матча со «Слованом» и проиграл
22:57 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» и «Фенербахче» стартовали в Лиге чемпионов «сухим» матчем
20:45 · Лига чемпионов
«Марибор» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:32 · Лига чемпионов
«Динамо» Киев - «Фенербахче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:28 · Лига чемпионов
Кавазашвили назвал фаворита матча «Ференцварош» — «Слован»
07:36 · Лига чемпионов
Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»
02:05 · Лига чемпионов
Марибор - Шериф: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:00 · Лига чемпионов
Динамо Киев - Фенербахче: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:02 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»
19 Июля
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов 7
18 Июля
14:29 · Лига чемпионов
​«Монако» Головина узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов
17 Июля
11:34 · Лига чемпионов
Главный тренер «Слована»: «Теперь с Черчесовым будет не до шуток»
Все новости
Рекомендуем