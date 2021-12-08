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Лига чемпионов

«Ювентус» был сильнее «Мальмё» и при помощи «Зенита» выиграл группу

08 Декабря 2021 • 22:51 Комментировать (6)
Ювентус
1:0
Мальмё
окончен

В шестом туре Лиги чемпионов «Ювентус» играл против «Мальмё». Шведы привычно не смогли бороться на равных с одним из фаворитов группы  и не имели опасных моментов. А вот туринцы свой шанс использовали на 18-й минуте, когда Мойзе Кин здорово разобрался в ситуации и головой пробил в цель. Другие опасные эпизоды у ворот гостей голевыми не стали.

«Ювентус» победил 1:0 и выиграл группу. «Челси» упустил лидерство в игре с «Зенитом».

Протокол игры  
Ювентус 1:0 Мальмё
(1:0) Кин Мойзе 18'    
Перин Маттиа Де Винтер Кони   71' (Де Шильо Маттиа (   71') Бонуччи Леонардо Ругани Даниэле Алекс Сандро Рабио Адриен   90' Мело Артур Бернардески Федерико   82' (Куадрадо Хуан (   82') Дибала Пауло   46' (Мората Альваро (   46') Бентанкур Родриго   90' (Миретти Фабио (   90') Кин Мойзе   90' (Да Грака Козимо (   90')
Запасные: Щесны Войцех Пинсольо Карло Локателли Мануэль Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо
Диавара Исмаэль Бергет Йо Инге Ахмедходжич Анел Нильсен Лассе Мойсандер Никлас Ольссон Мартин Ракип Эрдаль   30' (Пенья Серхио (   30'   80') Инносент Бонке   68'   89' (Налич Ади (   89') Кристиансен Андерс Бирманчевич Велько Чолак Антонио-Мирко   49'   78' (Абубакари Малик (   78')
Запасные: Гваргис Питер Эльборг Мелкер Нанаси Себастьян Брорссон Франц Ларссон Эрик Далин Юхан
08 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Мальмё
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
sly_Fellow
08 Декабря 2021 в 23:12
Фартовости Максимке в ЛЧ не занимать. Точно также доходили когда-то до финалов - по сути волею жребия а не по пути чемпионов. А в самих финалах без шансов вообще проигрывали. Но финал - это один матч. Авось доватакатим до финала опять.
sagittarius
08 Декабря 2021 в 23:02
Часто после игры неравных соперников про победившего фаворита говорят, что он взял своё. Применительно к данному матчу такое утверждение, скорее всего, правильное. Но после просмотра очередного безмозглого ватоката в исполнении игроков Юве остаётся только удивляться - как с такой «игрой» бьянконери оказались на первом месте в группе? Точно взяли своё или подобрали чужое? Какую xepь мне в очередной раз в нынешнем сезоне пришлось наблюдать - нет слов.
ЮвиК
08 Декабря 2021 в 23:10
к сожалению всем нам, ты не один такой).
BESTJuventus21
08 Декабря 2021 в 22:57
иногда в лч нужно немножечко удачи))
sagittarius
08 Декабря 2021 в 23:03
Немножечко? ))
ЮвиК
08 Декабря 2021 в 22:54
Форца Юве. Главное разочарование матча это Дибала, это не поведение лидера команды. Всех с первым местом!
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окончен Зенит 3:3 Челси
окончен Ювентус 1:0 Мальмё
Идет 45 минута Бенфика 2:0 Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
Идет 45 минута Вольфсбург 0:1 Лилль 2.02 3.55 3.75
Идет 45 минута Бавария 2:0 Барселона 1.69 4.6 4.3
Идет 45 минута Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья 2.7 3.8 2.45
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