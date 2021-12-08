«Ювентус» был сильнее «Мальмё» и при помощи «Зенита» выиграл группу

В шестом туре Лиги чемпионов «Ювентус» играл против «Мальмё». Шведы привычно не смогли бороться на равных с одним из фаворитов группы и не имели опасных моментов. А вот туринцы свой шанс использовали на 18-й минуте, когда Мойзе Кин здорово разобрался в ситуации и головой пробил в цель. Другие опасные эпизоды у ворот гостей голевыми не стали.
«Ювентус» победил 1:0 и выиграл группу. «Челси» упустил лидерство в игре с «Зенитом».
Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе 18'
Перин Маттиа • Де Винтер Кони 71' ( Де Шильо Маттиа ( 71') • Бонуччи Леонардо • Ругани Даниэле • Алекс Сандро • Рабио Адриен • 90'Мело Артур • Бернардески Федерико 82' ( Куадрадо Хуан ( 82') • Дибала Пауло 46' ( Мората Альваро ( 46') • Бентанкур Родриго 90' ( Миретти Фабио ( 90') • Кин Мойзе 90' ( Да Грака Козимо ( 90')
Запасные: Щесны Войцех • Пинсольо Карло • Локателли Мануэль • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо
Диавара Исмаэль • Бергет Йо Инге • Ахмедходжич Анел • Нильсен Лассе • Мойсандер Никлас • Ольссон Мартин • Ракип Эрдаль 30' ( Пенья Серхио ( 30' ) • 80'Инносент Бонке 68' 89' ( Налич Ади ( 89') • Кристиансен Андерс • Бирманчевич Велько • Чолак Антонио-Мирко 49' 78' ( Абубакари Малик ( 78')
Запасные: Гваргис Питер • Эльборг Мелкер • Нанаси Себастьян • Брорссон Франц • Ларссон Эрик • Далин Юхан
08 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".