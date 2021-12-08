«Ювентус» был сильнее «Мальмё» и при помощи «Зенита» выиграл группу

В шестом туре Лиги чемпионов «Ювентус» играл против «Мальмё». Шведы привычно не смогли бороться на равных с одним из фаворитов группы и не имели опасных моментов. А вот туринцы свой шанс использовали на 18-й минуте, когда Мойзе Кин здорово разобрался в ситуации и головой пробил в цель. Другие опасные эпизоды у ворот гостей голевыми не стали.

«Ювентус» победил 1:0 и выиграл группу. «Челси» упустил лидерство в игре с «Зенитом».