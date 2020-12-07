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​Кавани и Марсьяль не сыграют с «РБ Лейпцигом»

07 Декабря 2020, 17:41,

Global Look Press

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль пропустят заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» из-за мелких проблем. На пресс-конференции главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер сообщил журналистам о том, что Кавани и Марсьяль не полетят в Германию.

Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» достаточно не проиграть «РБ Лейпцигу». Если же команда Сульшера проиграет «быкам» в Германии, то в плей-офф точно отправится их соперник и «ПСЖ».

Матч «РБ Лейпциг» - «Манчестер Юнайтед» стартует восьмого декабря в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль
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