«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы

В отличие от нестандартной ситуации в параллельном матче группы Н между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром», «РБ Лейпциг» и «МЮ» без проблем довели свой матч до конца.

Во втором туре «МЮ» у себя на «Театре мечты» не оставил «быкам» шансов, разгромив их со счётом 5:0. Но лучше было манкунианцам выиграть тогда у «РБ Лейпцига» помельче, зато победить на выезде аутсайдера группы «Истанбул Башакшехир», от которого случилось поражение. В результате шестой тур держал команду Сульшера в нервном напряжении. У «красных дьяволов» было поровну очков с «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом».

Поражение в гостях от немецкой команды точно отправляло бы «МЮ» в весеннюю стадию Лиги Европы. Манкунианцы наверняка об этом знали, только если не запутались в сложных расчётах значимости результатов личных встреч. «РБ Лейпцигу», чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов без оглядки на матч «ПСЖ – «Истанбул Башакшехир», требовалась своя победа, и в дебюте хорошую пользу принесли себе именно «быки», а не «красные дьяволы». Уже на второй минуте Забитцер навесил в чужую с правой стороны, и мяч, прошедший нетронутым через центральную зону, оказался на левом полуфланге, откуда одинокий Анхелиньо с удовольствием загнал его в дальний угол (1:0).

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Спустя шесть минут гости имели прекрасный шанс восстановить статус-кво в контратаке. Гринвуд вырвался не чисто один на один с Гулачи, но на хороший оперативный простор, а вот удар нанёс бесхитростный во вратаря соперника. Наказание за расточительность настигло манкунианцев оперативно. На стыке 12-й и 13-й минут Хайдара здорово пальнул с лёта в дальний нижний угол с правого полуфланга после навеса слева от Анхелиньо (2:0).

«Красные дьяволы» в данном матче играли в серой форме, и это было символично, потому что их игра также имела в первую половину матча похожий оттенок в переносном смысле. Раньше можно было бы сказать, что это не день Бекхэма, но сейчас его в составе «МЮ» нет, поэтому стоит придумать какое-то другое словосочетание. Как-то не было в первом тайме видно, за счёт чего визитёры начнут взламывать оборону «РБ Лейпцига». К третьему голу были до перерыва ближе хозяева, и они его забили, только фиктивно – из офсайда. На исходе получаса игры Конате попал головой в штангу, а Орбан добил отскочивший параллельно линии ворот мяч в цель, но судьи зафиксировали «вне игры» у Конате.

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Во втором тайме «Юнайтед» включил обороты и стал более нацеленным на ворота соперника, но не поздно ли было пить боржоми? Пушечный режим включил Бруну Фернандеш, и если один раз с его дальним выстрелом справился Гулачи, то в другом случае ворота «быков» защитила перекладина. И как раз после попадания мяча в стойку хозяева исполнили колкий ответ. Анхелиньо сделал доставку с левого фланга, снаряд немного срикошетил от Нкунку, Магуайр пропустил сферу дальше в центр, и Клюйверт здорово пробросил мяч в створ над де Хеа (3:0).

Впрочем, манкунианцы не сдавались и на 79-й минуте заработали пенальти. В хозяйской штрафной боролись с использованием рук Конате и Гринвуд, арбитр усмотрел фол со стороны первого. Бруну Фернандеш исполнил одиннадцатиметровый в любимом стиле с подпрыгиванием и поразил левый нижний угол (3:1). Плюс спустя пару минут гости забили ещё, возродив интригу. Погба пробил на правой штанге с подачи углового, и мяч, срикошетивший от Магуайра, а затем и от Конате, вошёл в ближний угол. Конате сфера попала в бедро – это точно. В какую часть тела мяч попал Магуайру, не совсем понятно, однако гол был засчитан. Кажется, рикошет был всё-таки от головы Магуайра, а не от руки. (3:2).

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Манкунианцы оказались в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов – для этого гостям требовалась ничья. Но суперкамбэк гостям всё же не удался, хотя они пытались сотворить чудо. Был в компенсированное время опасный прострел Погба, и Мукиеле очень рискованно срезал мяч в створ своих ворот, но в руки Гулачи.

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Итог – победа «РБ Лейпцига» с минимальным перевесом в счёте. Немецкая команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов, а «МЮ» оказывается в весенней стадии Лиги Европы. Плохой результат для «красных дьяволов», особенно учитывая то, что после первых двух туров они имели шесть очков. Будет ли уволен после такого фиаско Уле-Гуннар Сульшер?

Кирилл Иванцов