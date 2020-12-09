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«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы

09 Декабря 2020, 00:58,

Global Look Press

В отличие от нестандартной ситуации в параллельном матче группы Н между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром», «РБ Лейпциг» и «МЮ» без проблем довели свой матч до конца.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
(1:0) Анхелиньо Хосе 2'    
(2:0) Хайдара Амаду 13'    
(3:0) Клюйверт Джастин 69'    
    80' Фернандеш Бруну (3:1)
    83' Погба Поль (3:2)
Гулачи Петер Мукиэле Норди   32' Конате Ибраима Орбан Вилли Анхелиньо Хосе   87' (Хальстенберг Марсель (   87') Забитцер Марсель   35' Хайдара Амаду Кампль Кевин   75' (Адамс Тайлер (   75'   82') Нкунку Кристофер Ольмо Дани   56' (Поульсен Юссуф (   56') Форсберг Эмиль   56' (Клюйверт Джастин (   56'   63')
Запасные: Мартель Эрик Мартинес Хосеп Чаунер Филипп Вос Йоша Сорлот Александр
Де Хеа Давид Линделоф Виктор   78'   78' (Туанзебе Аксел (   78') Магуайр Гарри   63' Шоу Люк   44'   61' (Погба Поль (   61') Уан-Биссака Аарон   78' (Фосу-Менса Тимоти (   78') Матич Неманья   61' (Уильямс Брендон (   61'   68') Мактоминай Скотт Теллес Алекс   46' (Ван де Бек Донни (   46') Фернандеш Бруну   5' Гринвуд Мэйсон Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Джеймс Дэниэл Грант Ли Лингард Джесси Игало Одион Хендерсон Дин
08 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Во втором туре «МЮ» у себя на «Театре мечты» не оставил «быкам» шансов, разгромив их со счётом 5:0. Но лучше было манкунианцам выиграть тогда у «РБ Лейпцига» помельче, зато победить на выезде аутсайдера группы «Истанбул Башакшехир», от которого случилось поражение. В результате шестой тур держал команду Сульшера в нервном напряжении. У «красных дьяволов» было поровну очков с «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом».

Поражение в гостях от немецкой команды точно отправляло бы «МЮ» в весеннюю стадию Лиги Европы. Манкунианцы наверняка об этом знали, только если не запутались в сложных расчётах значимости результатов личных встреч. «РБ Лейпцигу», чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов без оглядки на матч «ПСЖ – «Истанбул Башакшехир», требовалась своя победа, и в дебюте хорошую пользу принесли себе именно «быки», а не «красные дьяволы». Уже на второй минуте Забитцер навесил в чужую с правой стороны, и мяч, прошедший нетронутым через центральную зону, оказался на левом полуфланге, откуда одинокий Анхелиньо с удовольствием загнал его в дальний угол (1:0).

Embed from Getty Images

Спустя шесть минут гости имели прекрасный шанс восстановить статус-кво в контратаке. Гринвуд вырвался не чисто один на один с Гулачи, но на хороший оперативный простор, а вот удар нанёс бесхитростный во вратаря соперника. Наказание за расточительность настигло манкунианцев оперативно. На стыке 12-й и 13-й минут Хайдара здорово пальнул с лёта в дальний нижний угол с правого полуфланга после навеса слева от Анхелиньо (2:0).

«Красные дьяволы» в данном матче играли в серой форме, и это было символично, потому что их игра также имела в первую половину матча похожий оттенок в переносном смысле. Раньше можно было бы сказать, что это не день Бекхэма, но сейчас его в составе «МЮ» нет, поэтому стоит придумать какое-то другое словосочетание. Как-то не было в первом тайме видно, за счёт чего визитёры начнут взламывать оборону «РБ Лейпцига». К третьему голу были до перерыва ближе хозяева, и они его забили, только фиктивно – из офсайда. На исходе получаса игры Конате попал головой в штангу, а Орбан добил отскочивший параллельно линии ворот мяч в цель, но судьи зафиксировали «вне игры» у Конате.

Embed from Getty Images

Во втором тайме «Юнайтед» включил обороты и стал более нацеленным на ворота соперника, но не поздно ли было пить боржоми? Пушечный режим включил Бруну Фернандеш, и если один раз с его дальним выстрелом справился Гулачи, то в другом случае ворота «быков» защитила перекладина. И как раз после попадания мяча в стойку хозяева исполнили колкий ответ. Анхелиньо сделал доставку с левого фланга, снаряд немного срикошетил от Нкунку, Магуайр пропустил сферу дальше в центр, и Клюйверт здорово пробросил мяч в створ над де Хеа (3:0).

Впрочем, манкунианцы не сдавались и на 79-й минуте заработали пенальти. В хозяйской штрафной боролись с использованием рук Конате и Гринвуд, арбитр усмотрел фол со стороны первого. Бруну Фернандеш исполнил одиннадцатиметровый в любимом стиле с подпрыгиванием и поразил левый нижний угол (3:1). Плюс спустя пару минут гости забили ещё, возродив интригу. Погба пробил на правой штанге с подачи углового, и мяч, срикошетивший от Магуайра, а затем и от Конате, вошёл в ближний угол. Конате сфера попала в бедро – это точно. В какую часть тела мяч попал Магуайру, не совсем понятно, однако гол был засчитан. Кажется, рикошет был всё-таки от головы Магуайра, а не от руки. (3:2).

Embed from Getty Images

Манкунианцы оказались в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов – для этого гостям требовалась ничья. Но суперкамбэк гостям всё же не удался, хотя они пытались сотворить чудо. Был в компенсированное время опасный прострел Погба, и Мукиеле очень рискованно срезал мяч в створ своих ворот, но в руки Гулачи.

Embed from Getty Images

Итог – победа «РБ Лейпцига» с минимальным перевесом в счёте. Немецкая команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов, а «МЮ» оказывается в весенней стадии Лиги Европы. Плохой результат для «красных дьяволов», особенно учитывая то, что после первых двух туров они имели шесть очков. Будет ли уволен после такого фиаско Уле-Гуннар Сульшер?

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг
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Комментарии (9)
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0
Element-22
09 Декабря 2020, 01:27

прочитав свои же комментарии ниже, возникает один вопрос: ну за что?

0
Element-22
09 Декабря 2020, 01:25

к чему все эти воспоминания?... OleOut - вот, к чему. я не хочу видеть глупого труса в качестве тренера Юнайтед.

0
Element-22
09 Декабря 2020, 01:25

16 августа 2020 года. Саша-Элемент бомбит в комментариях и разносит Сульшера за игру против Севильи... как сейчас помню - Лопетеги выпускает двух свежих напов, одного определяя на фланг умирающего пацана Уильямса, который - естественно - не справляется, и команда пропускает второй гол. как реагирует Сульшер? да никак. первая замена из пяти дозволенных произошла на 87, КАРЛ, минуте.
9 декабря 2020 года. в перерыве провального матча с Лейпцигом, имея на поле двух левых защитников, один из которых вышел в центр обороны, вышел после травмы, вышел, потеряв игровой ритм, Сульшер меняет не его, а Теллеса, который играет каждые 3 дня и всегда нацелен на обострение. ладно... может, ему виднее... 55 минута: Сульшер меняет ШОУ... ты расписался в своём слабоумии! КАК МОЖНО ПОСТОЯННО ПОДЛИВИТЬСЯ С ЗАМЕНАМИ?! он хоть чему-нибудь учится?!

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0
CELTIC FROST
09 Декабря 2020, 01:25

Ну, за что боролись - на то и напоролись. При этом по сумме двух встреч уверенно Лейпциг прошли ) а решающим стал влет в Турции. Увы. Но после того, как упустили все шансы и пропустили третий в игре с ПСЖ, нынешнее поражение было ожидаемым. Нестабильность в ходе даже одного матча, часть команды - балласт. Все это было, есть и, наверное, будет. Пока разум не придет в головы и игроков, и руководства.

1
Element-22
09 Декабря 2020, 01:19

26 сентября 2020 года. Саша-Элемент бомбит в комментариях и разносит Ван-Биссаку, который своими несуразными позиционными действиями позволяет ЧЕТЫРЕ раза Соле Марчу бить в каркас ворот, а в конце концов сравнять счёт на девяностой минуте...
9 декабря 2020 года. Ван-Биссака продолжает уходить в центр в схеме с ТРЕМЯ центральными, плюёт с высокой колокольни на Анхелиньо, и команда пропускает 2 гола, которые отправляют её в Лигу Европы...
давайте, преданные дьяволы, продолжайте дзюбинить на его подкаты... только я в очередной раз хочу извиниться перед юзером "dann"... всех цветных нужно методично убирать из любой команды...

0
ARTUR
09 Декабря 2020, 01:12

самый жаркий матч дня , жаль болельщиков МЮ , но они были слабее , и лишь беда нынешнего Лейпцига в концовке бардачить , сделала матч в концовке очень интригующим , конечно же гол погба получился курьезным , но старался он сегодня , маленькая сенсация -- вылет МЮ , а я хотел вылет ПСЖ ...жаль ..

1
Element-22
09 Декабря 2020, 01:07

8 декабря 2015 года. Фольксваген-Арена. решающий матч для МЮ в группе с местными волками. голландский физрук приезжает с мокрыми штанами, надеясь забрать хотя бы ничью. итоговый счёт - 3:2 в пользу хозяев. за 20 минут до конца матча маразматик-философ от бессилия выпускает на поле штампованную бездарность из академии - Ника Пауэлла. Юнайтед отправляется в Лигу Европы.
9 декабря 2020 года. Ред-Булл Арена. решающий матч для МЮ в группе с местными быками. норвежский архитектор в очередной раз выпускает 5 защитников, надеясь отскочить и шагнуть в плоф, в очередной раз обси*ается с заменами. итоговый счёт - 3:2 в пользу хозяев. за 20 минут до конца матча гений выпускает на поле очередной чёрный продукт академии с ярким именем - тимотю. Юнайтед отправляется в Лигу Европы.

0
CELTIC FROST
09 Декабря 2020, 01:21

Абсолютно верно. За исключением того, что слово черный сейчас говорить и писать низя) у меня коммент с таким словом на ЕФ пропал. А ведь в СССР учили - есть расы европеоидов, монголоидов и негроидов. То есть, негров. Но теперь идет толерастия. и процветают встающие на колени деб... оиды

0
slain
09 Декабря 2020, 01:02

Ну собственно как я предполагал) осталось вылететь реалу и Аталанте)

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