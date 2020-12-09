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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов»

09 Декабря 2020, 12:27,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка против немецкого «РБ Лейпцига» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.

«Нельзя назвать этот матч удачным для нас. «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф. Нам очень сильно помешало поражение в Турции. Именно в этом матче нельзя было терять очки.

В игре с «РБ Лейпцигом» мы были близки к ничейному результату, но ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника», - приводит слова норвежского тренера пресс-служба УЕФА.

«РБ Лейпциг» благодаря победе вышел в 1/8 финала турнира, а манкунианцы финишировали на третьем месте и попали в Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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0
snk6565
09 Декабря 2020, 13:08

после подобного, порядочные тренеры уходят в отставку...а не делятся впечатлениями...Oleout

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