Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка против немецкого «РБ Лейпцига» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.

«Нельзя назвать этот матч удачным для нас. «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф. Нам очень сильно помешало поражение в Турции. Именно в этом матче нельзя было терять очки.

В игре с «РБ Лейпцигом» мы были близки к ничейному результату, но ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника», - приводит слова норвежского тренера пресс-служба УЕФА.

«РБ Лейпциг» благодаря победе вышел в 1/8 финала турнира, а манкунианцы финишировали на третьем месте и попали в Лигу Европы.