Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов»

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09 Декабря 2020, 12:27,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка против немецкого «РБ Лейпцига» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.
«Нельзя назвать этот матч удачным для нас. «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф. Нам очень сильно помешало поражение в Турции. Именно в этом матче нельзя было терять очки.
В игре с «РБ Лейпцигом» мы были близки к ничейному результату, но ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника», - приводит слова норвежского тренера пресс-служба УЕФА.
«РБ Лейпциг» благодаря победе вышел в 1/8 финала турнира, а манкунианцы финишировали на третьем месте и попали в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
после подобного, порядочные тренеры уходят в отставку...а не делятся впечатлениями...Oleout