Нагельсманн: «Игроки «РБ Лейпцига» доказали, что они - машины»

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (3:2) в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы отлично играли на длительных отрезках матча. Концовка получилась очень напряженной. Мои подопечные отдали все силы и отлично реализовали план на игру. Перед началом встречи я сказал им, что они - машины. Игроки доказали это на поле», - передает слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Благодаря победе «РБ Лейпциг» поднялся на первое место в квартете Н, а «красные дьяволы» финишировали на третьей позиции и получили путевку в Лигу Европы.