Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нагельсманн: «Игроки «РБ Лейпцига» доказали, что они - машины»

09 Декабря 2020, 10:11,

Global Look Press

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (3:2) в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы отлично играли на длительных отрезках матча. Концовка получилась очень напряженной. Мои подопечные отдали все силы и отлично реализовали план на игру. Перед началом встречи я сказал им, что они - машины. Игроки доказали это на поле», - передает слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Благодаря победе «РБ Лейпциг» поднялся на первое место в квартете Н, а «красные дьяволы» финишировали на третьей позиции и получили путевку в Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола