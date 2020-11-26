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Левандовски поднялся в топ-3 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

26 Ноября 2020, 09:11,

Global Look Press

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встречалась с «Зальцбургом». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу действующего триумфатора турнира.

Нападающий немецкого гранда Роберт Левандовски отметился голом в этом противостоянии. Этот мяч стал для польского бомбардира 71-м в турнире. Благодаря этому нападающий сравнялся с экс-форвардом мадридского «Реала» Раулем по количеству забитых мячей и делит с ним третье место в рейтинге лучших снайперов Лиги чемпионов. Стоит отметить, что для этого Роберту понадобилось сыграть 94 матча, а испанцу - 142.

Лидером является португалец Криштиану Роналду - 131 гол. Вторым идет аргентинец Лионель Месси, забивший 118 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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