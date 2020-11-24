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Флик: «Мы уважаем «Зальцбург»

24 Ноября 2020, 22:59,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем с «Зальцбургом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Обычно мы рассчитываем, что можем контролировать ход матча. Если всё получается, то отлично. Если соперник давит на нас и не дает атаковать, то мы понимаем, что делать и в этой ситуации. Мы уважаем «Зальцбург» и хорошо готовы к матчу. Решающим фактором для нас выступает то, что каждый футболист работает на команду.

Я доволен нашими ежедневными тренировками. Мы рады, что можем предоставлять игровое время молодым и талантливым игрокам. Возможно, что в ближайшем будущем мы увидим еще нескольких», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Зальцбург, Ханс-Дитер Флик
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