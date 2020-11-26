«Бавария», «Аякс» и «Порту» победили

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26 Ноября 2020, 00:55,
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В среду завершились последние матчи четвёртого тура Лиги чемпионов.
«Бавария» стала единственной командой, досрочно занявшей первое место в квартете. Это случилось после победы над «Зальцбургом» (3:1). При этом немцы с 66-й минуты играли в меньшинстве, а вратарь Мануэль Нойер совершил больше десятка сэйвов.
С таким же счетом «Аякс» разобрался с «Мидтьюлландом», который гарантированно останется на последнем месте, как бы не сложились оставшиеся матчи.
«Марсель» в четвертый раз кряду проиграл в Лиге чемпионов, уступив дома «Порту» (0:2), команды заканчивали встречу в формате 10 на 10.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 43'
|(2:0) Вебер Максимилиан 52'
|(3:0) Сане Лерой 68'
|73' Бериша Мергим (3:1)
Нойер Мануэль • 24'Павар Бенджамин 63' ( Эрнандес Люка ( 63') • Боатенг Жером • Алаба Давид • Ричардс Крис 79' ( Коста Дуглас ( 79') • Рока Марк 48' • 66'Горетцка Леон • Гнабри Серж 62' ( Сане Лерой ( 62') • Мюллер Томас • Коман Кингсли 79' ( Мартинес Хави ( 79') • Левандовски Роберт
Запасные: Аррей-Мби Брайт • Нюбель Александр • Чупо-Мотинг Эрик • Мусиала Джамал • Зиркзее Джошуа
Станкович Цицан • Кристенсен Расмус • Рамальо Андре • Вебер Максимилиан • Ульмер Андреас • Мвепу Энок 72' ( Ашимеру Маджид ( 72') • Камара Мохамед VII • Юнузович Златко 71' ( Адейеми Карим ( 71') • Собослаи Доминик 72' ( Шушич Лука ( 72') • Бериша Мергим • Койта Секу 58'
Запасные: Карлос Мигел Коронел • Соле Умар • Фаркаш Патрик • Фалльци Альберт • Вальке Александр • Онгене Жером
25 ноября. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Аякс
|3:1
|Митьюлланд
|(1:0) Гравенберх Райан 47'
|(2:0) Мазрауи Нуссер 49'
|(3:0) Нерес Давид 67'
|81' Мабиль Авер (3:1)
Онана Андре • Мазрауи Нуссер 82' ( Клейбер Шон ( 82') • Шуурс Перр • Блинд Дэйли 66' ( Альварес Эдсон ( 66') • Тальяфико Николас • Классен Дэви 66' ( Мартинес Лисандро ( 66') • Лабьяд Закария 83' ( Промес Куинси ( 83') • Гравенберх Райан • Нерес Давид • 40'Траоре Лассина • Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен • Котарски Доминик • Броббей Брайан • Эккеленкамп Юрген • Антони • Тимбер Юррьен • Хунтелаар Клаас-Ян
Хансен Йеспер • Коолс Дион • Святченко Эрик • Шольц Александр • Паулиньо VI 26' ( Андерссон Йоэль ( 26') • Мадсен Николас 43' 69' ( Краев Божидар ( 69') • Ониика Фрэнк • Дрейер Андерс 82' ( Пфайффер Лука ( 82') • Систо Пионе 82' ( Исаксен Густав ( 82') • Мабиль Авер • Каба Сори 69' ( Андерсон Микаэль ( 69')
Запасные: Хег Даниэль • Андерсен Миккель • Дюр Николас • Вибе Лассе • Серенсен Оливер • Манджрекар Джеймс • Оттесен Оливер
25 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|39' Занузи Зайду (0:1)
|72' Оливейра Сержиу (0:2)
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II • Балерди Леонардо 29' • 71'Амави Жордан • Ронжье Валентин • Камара Бубакар 50' 59' ( Кюизанс Микаэль ( 59') • Сансон Морган 36' 78' ( Аке Марли ( 78') • Товен Флорьян 54' 78' ( Нагатомо Юто ( 78') • Жермен Валер 60' ( Пайе Димитри ( 60') • Энрике Луис III 60' ( Бенедетто Дарио ( 60')
Запасные: Ванни Фабио • Перрен Люка • Чалета-Цар Дуе • Стротман Кевин • Пеле Йоанн • Гуйе Пап • Хауи Саиф-Эдин
Марчесин Агустин • Манафа Вилсон • М'Бемба Шансель • Сарр Маланг • Занузи Зайду • Корона Хесус 79' ( Накацзима Шоя ( 79') • Груйич Марко 58' • 68'Оливейра Сержиу • Отавио Эдмилсон • Марега Мусса 79' ( Тареми Мехди ( 79') • Диас Луис 79' ( Мариу Жоау III ( 79')
Запасные: Виейра Фабиу • Лейте Диогу • Лум Мамаду • Ромариу • Мартинес Антонио III • Кошта Диогу • Андерсон Фелипе • Нану Гомеш • Эванилсон
25 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Аякс, Порту