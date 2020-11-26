«Бавария», «Аякс» и «Порту» победили

В среду завершились последние матчи четвёртого тура Лиги чемпионов.

«Бавария» стала единственной командой, досрочно занявшей первое место в квартете. Это случилось после победы над «Зальцбургом» (3:1). При этом немцы с 66-й минуты играли в меньшинстве, а вратарь Мануэль Нойер совершил больше десятка сэйвов.

С таким же счетом «Аякс» разобрался с «Мидтьюлландом», который гарантированно останется на последнем месте, как бы не сложились оставшиеся матчи.

«Марсель» в четвертый раз кряду проиграл в Лиге чемпионов, уступив дома «Порту» (0:2), команды заканчивали встречу в формате 10 на 10.