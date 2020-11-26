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«Бавария», «Аякс» и «Порту» победили

26 Ноября 2020, 00:55,

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В среду завершились последние матчи четвёртого тура Лиги чемпионов.

«Бавария» стала единственной командой, досрочно занявшей первое место в квартете. Это случилось после победы над «Зальцбургом» (3:1). При этом немцы с 66-й минуты играли в меньшинстве, а вратарь Мануэль Нойер совершил больше десятка сэйвов.

С таким же счетом «Аякс» разобрался с «Мидтьюлландом», который гарантированно останется на последнем месте, как бы не сложились оставшиеся матчи.

«Марсель» в четвертый раз кряду проиграл в Лиге чемпионов, уступив дома «Порту» (0:2), команды заканчивали встречу в формате 10 на 10.

Протокол игры  
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
(1:0) Левандовски Роберт 43'    
(2:0) Вебер Максимилиан 52'    
(3:0) Сане Лерой 68'    
    73' Бериша Мергим (3:1)
Нойер Мануэль   24' Павар Бенджамин   63' (Эрнандес Люка (   63') Боатенг Жером Алаба Давид Ричардс Крис   79' (Коста Дуглас (   79') Рока Марк   48'   66' Горетцка Леон Гнабри Серж   62' (Сане Лерой (   62') Мюллер Томас Коман Кингсли   79' (Мартинес Хави (   79') Левандовски Роберт
Запасные: Аррей-Мби Брайт Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Мусиала Джамал Зиркзее Джошуа
Станкович Цицан Кристенсен Расмус Рамальо Андре Вебер Максимилиан Ульмер Андреас Мвепу Энок   72' (Ашимеру Маджид (   72') Камара Мохамед VII Юнузович Златко   71' (Адейеми Карим (   71') Собослаи Доминик   72' (Шушич Лука (   72') Бериша Мергим Койта Секу   58'
Запасные: Карлос Мигел Коронел Соле Умар Фаркаш Патрик Фалльци Альберт Вальке Александр Онгене Жером
25 ноября. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Аякс 3:1 Митьюлланд
(1:0) Гравенберх Райан 47'    
(2:0) Мазрауи Нуссер 49'    
(3:0) Нерес Давид 67'    
    81' Мабиль Авер (3:1)
Онана Андре Мазрауи Нуссер   82' (Клейбер Шон (   82') Шуурс Перр Блинд Дэйли   66' (Альварес Эдсон (   66') Тальяфико Николас Классен Дэви   66' (Мартинес Лисандро (   66') Лабьяд Закария   83' (Промес Куинси (   83') Гравенберх Райан Нерес Давид   40' Траоре Лассина Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен Котарски Доминик Броббей Брайан Эккеленкамп Юрген Антони Тимбер Юррьен Хунтелаар Клаас-Ян
Хансен Йеспер Коолс Дион Святченко Эрик Шольц Александр Паулиньо VI   26' (Андерссон Йоэль (   26') Мадсен Николас   43'   69' (Краев Божидар (   69') Ониика Фрэнк Дрейер Андерс   82' (Пфайффер Лука (   82') Систо Пионе   82' (Исаксен Густав (   82') Мабиль Авер Каба Сори   69' (Андерсон Микаэль (   69')
Запасные: Хег Даниэль Андерсен Миккель Дюр Николас Вибе Лассе Серенсен Оливер Манджрекар Джеймс Оттесен Оливер
25 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Протокол игры  
Марсель 0:2 Порту
    39' Занузи Зайду (0:1)
    72' Оливейра Сержиу (0:2)
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо   29'   71' Амави Жордан Ронжье Валентин Камара Бубакар   50'   59' (Кюизанс Микаэль (   59') Сансон Морган   36'   78' (Аке Марли (   78') Товен Флорьян   54'   78' (Нагатомо Юто (   78') Жермен Валер   60' (Пайе Димитри (   60') Энрике Луис III   60' (Бенедетто Дарио (   60')
Запасные: Ванни Фабио Перрен Люка Чалета-Цар Дуе Стротман Кевин Пеле Йоанн Гуйе Пап Хауи Саиф-Эдин
Марчесин Агустин Манафа Вилсон М'Бемба Шансель Сарр Маланг Занузи Зайду Корона Хесус   79' (Накацзима Шоя (   79') Груйич Марко   58'   68' Оливейра Сержиу Отавио Эдмилсон Марега Мусса   79' (Тареми Мехди (   79') Диас Луис   79' (Мариу Жоау III (   79')
Запасные: Виейра Фабиу Лейте Диогу Лум Мамаду Ромариу Мартинес Антонио III Кошта Диогу Андерсон Фелипе Нану Гомеш Эванилсон
25 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Аякс, Порту
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