Ахметов: «Я верю в идеи де Дзерби»

Владелец «Шахтёра» Ринат Ахметов поделился мнением по поводу работы главного тренера Роберто де Дзерби в донецком клубе. Напомним, что итальянец возглавил «горняков» перед началом этого сезона.

Ахметов отметил, что доверяет итальянской тренерской школе, так как она считается одной из лучших в мире. Он добавил, что де Дзерби - это молодой и амбициозный тренер, который поможет завоевать «Шахтёру» трофеи и выйти на новый тренер.

«Я верю в его тренерский талант и его идеи», - заявил Ахметова для пресс-службы клуба.

Напомним, что недавно де Дзерби завоевал свой первый трофей с «Шахтёром», обыграв киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.