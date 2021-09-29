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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» рассказал о состоянии Траоре, получившего травму в игре с «Интером»

29 Сентября 2021 • 13:25 Комментировать
Динамо Киев
...
Шахтёр Донецк
03.10 19:30

Во вторник «Шахтёр» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Интером» - 0:0. В начале поединка травму получил ведущий форвард украинской команды Лассина Траоре. Футболиста увезли с поля на электрокаре.

На официальном сайте «Шахтёра» была опубликована информация о состоянии Траоре. Так, нападающий получил травму колена. Лассина пройдёт углублённое обследование, но уже сейчас ясно, что в ближайшие дни форварда прооперируют. После хирургического вмешательства медики составят план восстановления.

Лассина Траоре в сезоне 2021/2022 провёл за «Шахтёр» 14 матчей, в которых отметился девятью забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Лассина Траоре
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