Боевые нули в украинском «класико»: Киевское «Динамо» не отомстило «Шахтёру» за разгром в Суперкубке

Воскресный футбольный вечер Восточной Европы украшало противостояние украинских суперклубов.

В России это ЦСКА против «Спартака», в Испании «Реал Мадрид» против «Барселоны», в Шотландии «Рейнджерс» против «Селтика», а в Украине киевское «Динамо» против донецкого «Шахтёра». Речь о суперпринципиальных клубных противостояниях внутри одной страны, о так называемых «класико». Там искры летят и находит коса на камень. Кстати, полторы недели назад «горняки» разгромили динамовцев в Суперкубке со счётом 3:0.

Кроме самого первого розыгрыша украинской высшей лиги 1992 года, который выиграла симферопольская «Таврия», все остальные чемпионские титулы «Незалежной» забрали себе «Динамо» Киев и «Шахтёр». В девяностых доминировали «бело-голубые», в десятых – «оранжево-чёрные». В прошлом сезоне киевляне прервали четырёхгодичную чемпионскую серию донетчан и к отчётному, скажем так, дерби в рамках десятого тура подходили в статусе лидера таблицы, имея на три очка больше.

В дебюте больше с мячом работали хозяева, но довольно быстро его перевели под свой контроль гости. Под десятую минуту команды вдруг разразились обменом яркими эпизодами. Де Пена ворвался в чужую штрафную в левой зоне и мощно пальнул в ближний угол – против гола оказалась штанга. Донетчане ответили дистанционным прицеливанием Алана Патрика – немного выше створа. В средине тайма Марлос красиво крутил в левый угол, укладывая корпус вправо, – рядом со штангой.

Когда секундомер переваливал за полчаса, непростая ситуация возникла у «Динамо» в обороне после углового, но «горняки» не сумели добить мяч до ворот сквозь частокол разных ног. Накануне перерыва острота возникала возле владений Пятова. Витиньо дважды угрожал взятием ворот и дважды промахнулся, а срезавшийся в створ с ноги Буяльского мяч был отражён вратарём визитёров.

Во втором тайме продолжилась достойная игра, в которой трудно было отдать кому-то однозначное преимущество. На 55-й минуте киевляне удивили соперника быстрым розыгрышем штрафного, из-за чего Пятову пришлось нейтрализовывать удар Цыганкова. Моментов, конечно, не хватало для пущей зрелищности, но боевой характер игры не заставлял в себе усомниться. Гости нагнетали, но недонагнетали. В самом конце на подаче углового команда Луческу чуть не отметилась автоголом, от данной оказии её спас Бущан. Кстати, это был 350-й матч Степаненко в футболке донецкой команды.

«Динамо» упустило возможность взять у «горняков» реванш за недавнее поражение в Суперкубке Украины со счётом 0:3, а «Шахтёр», в свою очередь, не воспользовался шансом догнать лидирующих киевлян в таблице чемпионата. Как говорится, это был матч за шесть очков. Если бы победило «Динамо», оно бы сделало себе отрыв как раз такого размера. Если бы победил «Шахтёр», очковая разница между ними бы нивелировалась. Но из-за ничьей суперклубы украинского футбола остались при своих: «бело-синие» впереди на три балла.

Кирилл Иванцов