Руководство «Ланса» продолжает изучать варианты усиления состава перед предстоящим участием в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, серебряный призёр французской Лиги 1 предложил 10 миллионов евро за Миши Бачуайи, который играет за «Фенербахче». Сообщается, что «Ланс» предложил форварду бельгийской национальной команды годовой оклад в размере 2 миллионов евро, а также ведёт переговоры о зарплате с агентом игрока.

Напомним, что Бачуайи выступает за турецкий коллектив с 2022 года, перейдя из «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда в 10 миллионов евро.