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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» сделал предложение Бачуайи слухи

07 Августа 2023 • 18:28 Комментировать
Брест
...
Ланс
12.08 21:00

Руководство «Ланса» продолжает изучать варианты усиления состава перед предстоящим участием в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, серебряный призёр французской Лиги 1 предложил 10 миллионов евро за Миши Бачуайи, который играет за «Фенербахче». Сообщается, что «Ланс» предложил форварду бельгийской национальной команды годовой оклад в размере 2 миллионов евро, а также ведёт переговоры о зарплате с агентом игрока.

Напомним, что Бачуайи выступает за турецкий коллектив с 2022 года, перейдя из «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда в 10 миллионов евро.

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Фенербахче Ланс Миши Бачуайи трансферы футбола - лето 2023
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