«РБ Лейпциг» и «Ланс» договорились о трансфере Опенда

Руководство «РБ Лейпцига» близко к долгожданному подписанию нападающего «Ланса» Луи Опенда.

По информации издания LVZ Sport, клубы договорились об условиях сделки по участнику прошедшего чемпионата мира. Сумма возможного трансфера не разглашается. Ранее появилась информация, что «быки» предложили 43 миллиона евро, не включая возможные бонусы, за одного из лучших форвардов французской Лиги 1.

В 38 матчах прошедшего чемпионата Луи Опенда забил 21 гол, что помогло «Лансу» занять вторую строчку в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 35 миллионов евро.