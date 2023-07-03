​Генеральный менеджер «Ланса» высказался об отказе продажи Опенда

Генеральный менеджер французского «Ланса» Арно Пуилль высказался об отказе продажи нападающего Луи Опенда в «РБ Лейпциг».

«Мы получили третье предложение по Опенда. Первые два не стоили обсуждения. Идея с самого начала заключалась в том, чтобы оставить его, но «РБ Лейпциг» проявил интерес. У них экономичный подход к трансферу, у нас другой. Мы далеко до согласия по сделке», – приводит слова работника клуба Лиги 1 журналист Лоран Мазур.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Луи Опенда забил 21 гол в рамках чемпионата, что помогло «Лансу» занять второе место и выйти в Лигу чемпионов. Ранее «красно-жёлтые» отвергли три предложения «РБ Лейпцига» по 23-летнему форварду, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро.