Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Опорник «Лилля» Мартин перебрался в «Брест»

19 Июля 2023 • 14:16 Комментировать
Брест
...
Ланс
12.08 21:00

Опорный полузащитник «Лилля», 33-летний Йонас Мартин пополнил состав «Бреста» в статусе свободного агента.

Француз являлся игроком «бульдогов» на протяжении минувшего сезона. Ранее в его карьере были такие клубы как «Ренн», «Бетис», «Страсбург», «Монпелье», чьим воспитанником он и является.

Хавбек подписал с новым клубом контракт на два ближайших сезона. В сезоне прошедшем он провёл за «Лилль» всего 13 официальных матчей в Лиге 1 и Кубке Франции.

Transfermarkt оценивает игрока всего в 1,5 млн евро.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Брест трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Йонас Мартин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕСТ ЛАНС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
14:16 · Франция. Лига 1
Опорник «Лилля» Мартин перебрался в «Брест»
12:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» принял решение по Верратти
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Страсбург» пытается приобрести защитника «Тоттенхэма»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Кузяев провёл первую тренировку в «Гавре»
12:25 · Франция. Лига 1
​Бенжамен Менди нашёл клуб после оправдательного приговора официально
07:58 · Англия. Чемпионшип
Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА
07:25 · Англия. Премьер-лига
В борьбе «Атлетико» за Верратти, возможно, участвует «Ливерпуль»
18 Июля
22:14 · Англия. Чемпионшип
​«Кардифф Сити» выплатил задолженность по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте
18:32 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс уже в Лейпциге слухи
17:23 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Неймар приступит к общим тренировкам с «ПСЖ»
16:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» согласовал переход Симонса на правах аренды
15:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго надеется на скорый трансфер Мбаппе в «Реал»
12:37 · Франция. Лига 1
Раскрыта речь Мбаппе на случай ухода из «ПСЖ» 1
11:50 · Франция. Лига 1
Обедзинский: «Кузяеву лучше было бы остаться в «Зените» эксклюзив
11:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» купил защитника «ПСЖ» официально
Все новости
Рекомендуем