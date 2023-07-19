Опорник «Лилля» Мартин перебрался в «Брест»

Опорный полузащитник «Лилля», 33-летний Йонас Мартин пополнил состав «Бреста» в статусе свободного агента.

Француз являлся игроком «бульдогов» на протяжении минувшего сезона. Ранее в его карьере были такие клубы как «Ренн», «Бетис», «Страсбург», «Монпелье», чьим воспитанником он и является.

Хавбек подписал с новым клубом контракт на два ближайших сезона. В сезоне прошедшем он провёл за «Лилль» всего 13 официальных матчей в Лиге 1 и Кубке Франции.

Transfermarkt оценивает игрока всего в 1,5 млн евро.