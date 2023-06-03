«Аль-Хиляль» освободил место для Месси – ушёл нападающий

Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил об уходе из клуба нападающего Одиона Игало. Нигерийский футболист выступал за команду на протяжении полутора лет.

Игало уходит из «Аль-Хиляля» на фоне слухов о том, что клуб подпишет контракт со звёздным Лионелем Месси. Месяц назад в прессе появлялась информация, что Игало придётся уйти в случае подписания аргентинца.

Лионель Месси в субботу объявил о том, что он уходит из «ПСЖ» после двух проведённых лет во французском клубе. В обозримом будущем Месси присоединится к новой команде.

Месси объявил об уходе из «ПСЖ»

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси