Звёздный нападающий Лионель Месси объявил о своём уходе из «ПСЖ» после двух сезонов выступлений.
«Я счастлив, что смог представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде с такими хорошими футболистами. Хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже», - слова Месси приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.
В субботу Месси проведёт последний матч в футболке «ПСЖ». Команда Кристофа Галтье в заключительном туре чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Не пропустите текстовую трансляцию.
Отметим, что слухи связывают Лионеля Месси с «Барселоной», «Аль-Хилялем» и «Интер Майами».
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