Звёздный нападающий Лионель Месси объявил о своём уходе из «ПСЖ» после двух сезонов выступлений.

«Я счастлив, что смог представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде с такими хорошими футболистами. Хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже», - слова Месси приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

В субботу Месси проведёт последний матч в футболке «ПСЖ». Команда Кристофа Галтье в заключительном туре чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что слухи связывают Лионеля Месси с «Барселоной», «Аль-Хилялем» и «Интер Майами».

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси