Названа возможная первая жертва Месси в Саудовской Аравии

В последние дни Лионеля Месси слухи активно связывают с аравийским клубом «Аль-Хиляль». Как сообщает Sky Sports, своеобразной жертвой этого потенциального трансфера может стать Одион Игало. По данным источника, нигерийский нападающий может уйти из «Аль-Хиляля» при переходе туда Месси.

Игало многие футбольные фанаты могут помнить по выступлениям в Европе за ряд клубов, включая английский «Уотфорд». За «Аль-Хиляль» 33-летний нападающий выступает почти полтора года.

Напомним, что в настоящий момент Лионель Месси принадлежит «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца истекает в последний день июня.

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