«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси

В «Аль-Хиляле» надеются уже в ближайшие дни закрыть вопрос с подписанием Лионеля Месси. Как сообщает испанский Sport со ссылкой на свои источники, саудовский клуб назначил 6 июня как потенциальную дату объявления о трансфере Месси.

«Аль-Хиляль» в вопросе с Месси заручился поддержкой государства. Клуб предлагает аргентинцу огромные деньги (в прессе говорилось о зарплате в районе 400 миллионов евро в год).

В субботу вечером Месси должен сыграть в последнем матче сезона за «ПСЖ». Команда Кристофа Галтье будет принимать «Клермон». Ранее тренер парижан сказал, что для Лео это будет последняя игра на «Парк де Пренс». В клубе поспешили поправить тренера, однако авторитетные источники утверждают, что уход 35-летнего форварда неизбежен.

Стоит сказать, что слухи также активно связывают Месси с возвращением в «Барселону».

Месси получил предложение от клуба МЛС