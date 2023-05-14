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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» разобрался с «Анже», пропустив первым

14 Мая 2023 • 23:38 Комментировать
Марсель
3:1
Анже
окончен

35-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Анже». Вылетающие гости внесли интригу в этот поединок и первыми забили гол, но соперник свел стартовую 45-минутку вничью после удара Алексиса Санчеса, а после перерыва стараниями Димитри Пайе и Жордана Верету с пенальти добыл победу - 3:1.

Марсельцы идут на третьем месте, проигрывая два очка «Лансу» и восемь - «ПСЖ».

Протокол игры  
Марсель3:1Анже
  28'Сима Абдалла (0:1)
(1:1) Санчес Алексис34'  
(2:1) Пайе Димитри48'  
(3:1) Верету Жордан77'  
Лопес ПауРонжье ВалентинБалерди ЛеонардоКолашинац Сеад 84' (Эрик-Бертран Байи ( 84') Юндер ДженгизКлосс Жонатан 65' (Оливейра Витор ( 65') Гендузи Маттео 73' (МБемба Шансель ( 73') Верету ЖорданПайе Димитри 65' (Тавареш Нуну ( 65'  85') Малиновский РусланСанчес Алексис 73' (Каборе Исса ( 73')
Запасные: Элмаз БартугБланко РубенFrancois Mughe
Бернардони ПольВалери ЯнБлажич МихаБамба АбдулайеТиуб СадаКалумба Жюстин-Ноэль 83' (Бахойа Жан Маттео ( 83') Сима АбдаллаМенди Батиста 87' (Эну Адриен ( 87') Бенталеб Набиль  33'Абделли ХимадНьяне Ибраима  19' 84' (Шабанович Халид ( 84')
Запасные: Ульд Халед ЗинединЧетти ИльесГая ЯсинФофана ЯхьяМбок ДжейсонТаиби Ванисс
14 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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