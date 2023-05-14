«Марсель» разобрался с «Анже», пропустив первым

35-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Анже». Вылетающие гости внесли интригу в этот поединок и первыми забили гол, но соперник свел стартовую 45-минутку вничью после удара Алексиса Санчеса, а после перерыва стараниями Димитри Пайе и Жордана Верету с пенальти добыл победу - 3:1.

Марсельцы идут на третьем месте, проигрывая два очка «Лансу» и восемь - «ПСЖ».