«Марсель» разобрался с «Анже», пропустив первым

35-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Анже». Вылетающие гости внесли интригу в этот поединок и первыми забили гол, но соперник свел стартовую 45-минутку вничью после удара Алексиса Санчеса, а после перерыва стараниями Димитри Пайе и Жордана Верету с пенальти добыл победу - 3:1.
Марсельцы идут на третьем месте, проигрывая два очка «Лансу» и восемь - «ПСЖ».
Протокол игры
|28'Сима Абдалла (0:1)
|(1:1) Санчес Алексис34'
|(2:1) Пайе Димитри48'
|(3:1) Верету Жордан77'
Лопес Пау•Ронжье Валентин•Балерди Леонардо•Колашинац Сеад84' (Эрик-Бертран Байи (84') •Юндер Дженгиз•Клосс Жонатан65' (Оливейра Витор (65') •Гендузи Маттео73' (МБемба Шансель (73') •Верету Жордан•Пайе Димитри65' (Тавареш Нуну (65') • 85'Малиновский Руслан•Санчес Алексис73' (Каборе Исса (73')
Запасные: Элмаз Бартуг•Бланко Рубен•Francois Mughe
Бернардони Поль•Валери Ян•Блажич Миха•Бамба Абдулайе•Тиуб Сада•Калумба Жюстин-Ноэль83' (Бахойа Жан Маттео (83') •Сима Абдалла•Менди Батиста87' (Эну Адриен (87') •Бенталеб Набиль• 33'Абделли Химад•Ньяне Ибраима 19'84' (Шабанович Халид (84')
14 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).
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