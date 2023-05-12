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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Марселя» Тудор включил Санчеса в один список с Месси и Роналду

12 Мая 2023 • 18:06 Комментировать
Марсель
...
Анже
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14.05 21:45

Рулевой «Марселя» Игор Тудор высказался о форварде команды Алексисе Санчесе.

«Санчес — это ключевой футболист нашей команды, «Марсель» с ним и без него — совершенно разные команды. Это игрок другого уровня, но он очень скромный человек. Лучшие в мире: Месси, Роналду Холанн и Мбаппе — это люди с другой планеты, а Санчес идет сразу за ними в списке», — цитирует Тудора RMC.

В нынешнем сезоне 34-летний чилиец принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

После 34 туров «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 70 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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