Тренер «Марселя» Тудор включил Санчеса в один список с Месси и Роналду

Рулевой «Марселя» Игор Тудор высказался о форварде команды Алексисе Санчесе.

«Санчес — это ключевой футболист нашей команды, «Марсель» с ним и без него — совершенно разные команды. Это игрок другого уровня, но он очень скромный человек. Лучшие в мире: Месси, Роналду Холанн и Мбаппе — это люди с другой планеты, а Санчес идет сразу за ними в списке», — цитирует Тудора RMC.

В нынешнем сезоне 34-летний чилиец принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

После 34 туров «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 70 очков.