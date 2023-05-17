«Марсель» повторил клубный рекорд по волевым победам

В тридцать пятом туре французского чемпионата «Марсель» сразился с «Анжи», провансальцы пропустили первыми, но затем забили три мяча и одержали волевую победу. Как оказалось, это была уже шестая волевая победа «Марселя» в чемпионате нынешнего сезона, что стало повторением клубного рекорда.

Ранее он был установлен дважды - сперва в сезоне 1975/1976, а также в сезоне 1988/1989. Но сейчас у «Марселя» есть еще три игры, чтобы установить новое достижение - это матчи с «Лиллем», «Брестом» и «Аяччо». В следующей игре «Марсель» сыграет как раз с «догами», это случится в субботу.