Экс-тренер «Спартака» считает, что переход в «ПСЖ» пошёл бы Головину на пользу

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что возможный переход полузащитника «Монако» Александра Головина в «ПСЖ» пошёл бы на пользу российскому футболисту.

«Всякий раз, когда футболист переходит в команду, которая сильнее его предыдущей, это важный скачок в развитии для игрока. Если бы Головин переехал в «ПСЖ», то для него это тоже был бы рост», — цитирует Рианчо Metaratings.

Напомним, недавно 26-летний Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года. Цвета французского клуба футболист защищает уже пятый сезон.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Головин провёл 25 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.