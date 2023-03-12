«Монако» с Головиным не смог забить «Реймсу» и проиграл

«Монако» принимал «Реймс» в 27-м туре Лиги 1 и снова разочаровал своих болельщиков. Команда Александра Головина попала в яму после вылета из еврокубков и в третий раз кряду теряет очки на внутренней арене. В первом тайме Виссам Бен-Йеддер увлекся финтами и забыл пробить по воротам. В следующей атаке у него получился выход один на один, а удар на себя приняла штанга. Вандерсон пробил туда же, только из-за пределов штрафной. А в ответной контратаке гости забили. Фоларин Балогун слева вывалился на ворота и был точен. Автор гола в концовке снова оказался сам перед воротами, но попал в голкипера.
«Монако» уступил 0:1, Головин провел на поле 77 минут. Его команда остается четвертой, «Реймс» делит седьмое место.
Протокол игры
|51'Балогун Фоларин (0:1)
Нюбель Александр•Агилар Рубен89' (Боаду Мирон (89') •Дисаси Аксель•Сарр Маланг• 65'Кайо Энрике•Дьятта Крепен46' (Скардовелли Вандерсон (46') •Фофана Юссуф•Матазо Элио•Головин Александр77' (Минамино Такуми (77') •Аклиуш Манес60' (Эмболо Брель (60') •Бен-Йеддер Виссам60' (Якобс Исмаил (60')
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Кейта Шейк•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Матусива Азор63' (Ван Берген Митчелл (63') •Лопи Дион•Ито Дзюня 62'87' (Сирхейс Кай (87') •Манетси Маршал•Флипс Алексис63' (Каюсте Йенс (63') • 84'Балогун Фоларин87' (Зенели Арбер (87')
12 марта. Стадион "Луи II".
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