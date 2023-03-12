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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» с Головиным не смог забить «Реймсу» и проиграл

12 Марта 2023 • 21:07 Комментировать
Монако
0:1
Реймс
окончен

«Монако» принимал «Реймс» в 27-м туре Лиги 1 и снова разочаровал своих болельщиков. Команда Александра Головина попала в яму после вылета из еврокубков и в третий раз кряду теряет очки на внутренней арене. В первом тайме Виссам Бен-Йеддер увлекся финтами и забыл пробить по воротам. В следующей атаке у него получился выход один на один, а удар на себя приняла штанга. Вандерсон пробил туда же, только из-за пределов штрафной. А в ответной контратаке гости забили. Фоларин Балогун слева вывалился на ворота и был точен. Автор гола в концовке снова оказался сам перед  воротами, но попал в голкипера.

«Монако» уступил 0:1, Головин провел на поле 77 минут. Его команда остается четвертой, «Реймс»  делит седьмое место.

Протокол игры  
Монако0:1Реймс
  51'Балогун Фоларин (0:1)
Нюбель АлександрАгилар Рубен 89' (Боаду Мирон ( 89') Дисаси АксельСарр Маланг  65'Кайо ЭнрикеДьятта Крепен 46' (Скардовелли Вандерсон ( 46') Фофана ЮссуфМатазо ЭлиоГоловин Александр 77' (Минамино Такуми ( 77') Аклиуш Манес 60' (Эмболо Брель ( 60') Бен-Йеддер Виссам 60' (Якобс Исмаил ( 60')
Запасные: Магасса СунгутуМарипан ГильермоДиоп ЭденДидийон Томас
Диуф ЙеваннФоке ТомасКейта ШейкАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоМатусива Азор 63' (Ван Берген Митчелл ( 63') Лопи ДионИто Дзюня  62' 87' (Сирхейс Кай ( 87') Манетси МаршалФлипс Алексис 63' (Каюсте Йенс ( 63'  84') Балогун Фоларин 87' (Зенели Арбер ( 87')
Запасные: Атангана-Эдоа ВалентинОльеро АлександрДумбия КамориБузи Максим
12 марта. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реймс Александр Головин
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