«Монако» с Головиным не смог забить «Реймсу» и проиграл

«Монако» принимал «Реймс» в 27-м туре Лиги 1 и снова разочаровал своих болельщиков. Команда Александра Головина попала в яму после вылета из еврокубков и в третий раз кряду теряет очки на внутренней арене. В первом тайме Виссам Бен-Йеддер увлекся финтами и забыл пробить по воротам. В следующей атаке у него получился выход один на один, а удар на себя приняла штанга. Вандерсон пробил туда же, только из-за пределов штрафной. А в ответной контратаке гости забили. Фоларин Балогун слева вывалился на ворота и был точен. Автор гола в концовке снова оказался сам перед воротами, но попал в голкипера.

«Монако» уступил 0:1, Головин провел на поле 77 минут. Его команда остается четвертой, «Реймс» делит седьмое место.