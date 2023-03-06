Первый тренер Головина: «Очень хочется увидеть Сашу в футболке сборной»

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал попадание россиянина в расширенный список сборной России на грядущий мартовский сбор.

«Очень рад за Сашу, теперь хочется, чтобы он попал в окончательный список, но это будет завесить от его решения. Лично мне бы очень хотелось его снова увидеть в футболке сборной России», - цитирует Плясунова Sport24.

В текущем сезоне Головин стал одним из старожилов монегасков – на его счету 36 сыгранных матчей за клуб во всех турнирах. В них он шесть раз забил и семь отличился ассистом. Не так давно Головин продлил свой контракт с «Монако» до середины 2026 года.