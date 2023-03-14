Каждый матч «Реймса» обходится клубу в 25 тысяч евро штрафа из-за тренера команды

Мы уже сообщали о том, что французский «Реймс» под руководством бельгийского наставника Вилла Стилла творит фурор во французском чемпионате - команда не проигрывает уже восемнадцать матчей. Но при этом каждый из прошедших матчей стоил команде в 25 тысяч евро - в общей сложности 450 тысяч на данный момент.

А все потому, что у наставника команды... нет тренерской лицензии. Вилл Стилл, которому 30 лет, свою тренерскую карьеру начал в... футбольном менеджере, в том самом, в который, возможно, играют и многие из вас, читателей. Затем он поработал тренером в детской команде «Престона», после чего начал отправлять свои резюме во все профессиональные клубы Бельгии.

Сработала тактика не сразу, а лишь в 2014 году, когда Стилла взяли на работу качестве видеоаналитика в «Сент-Трюйден». Позже он получил аналогичную должность уже в «Стандарде» - а это уже высшая лига. Затем Стилл перебрался в «Льерс» - сперва на такую же должность, а позже, узрев прогресс, его повысили до помощника главного тренера.

Наконец, в январе 2021 он стал главным тренером «Берсхота», но вскоре получил приглашение от «Реймса» - правда, сперва снов помощником тренера. Потом было короткое возвращение в «Стандард», также на должность «помощника», и снова «Реймс» - сперва все тот же помощник, а с октября прошлого года - главный тренер.

И дела клуба пошли резко вверх. Так что финансовые затраты тут вполне уместны.