Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Каждый матч «Реймса» обходится клубу в 25 тысяч евро штрафа из-за тренера команды

14 Марта 2023 • 07:58 Комментировать
Монако
0:1
Реймс
окончен

Мы уже сообщали о том, что французский «Реймс» под руководством бельгийского наставника Вилла Стилла творит фурор во французском чемпионате - команда не проигрывает уже восемнадцать матчей. Но при этом каждый из прошедших матчей стоил команде в 25 тысяч евро - в общей сложности 450 тысяч на данный момент.

А все потому, что у наставника команды... нет тренерской лицензии. Вилл Стилл, которому 30 лет, свою тренерскую карьеру начал в... футбольном менеджере, в том самом, в который, возможно, играют и многие из вас, читателей. Затем он поработал тренером в детской команде «Престона», после чего начал отправлять свои резюме во все профессиональные клубы Бельгии.

Сработала тактика не сразу, а лишь в 2014 году, когда Стилла взяли на работу  качестве видеоаналитика в «Сент-Трюйден». Позже он получил аналогичную должность уже в «Стандарде» - а это уже высшая лига. Затем Стилл перебрался в «Льерс» - сперва на такую же должность, а позже, узрев прогресс, его повысили до помощника главного тренера.

Наконец, в январе 2021 он стал главным тренером «Берсхота», но вскоре получил приглашение от «Реймса» - правда, сперва снов помощником тренера. Потом было короткое возвращение в «Стандард», также на должность «помощника», и снова «Реймс» - сперва все тот же помощник, а с октября прошлого года - главный тренер.

И дела клуба пошли резко вверх. Так что финансовые затраты тут вполне уместны. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реймс Вилл Стилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
07:58 · Франция. Лига 1
Каждый матч «Реймса» обходится клубу в 25 тысяч евро штрафа из-за тренера команды
01:52 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и три клуба АПЛ – главные претенденты на Осимхена
01:05 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение относительно будущего Галтье слухи
13 Марта
23:26 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Я хочу, чтобы Мбаппе выступал в нашем чемпионате»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Кейн – лучший в топ-5 лигах Европы по числу «домашних» голов
18:04 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы
17:12 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» может расстаться с тремя игроками слухи
17:01 · Испания. Ла Лига
Фабрицио Романо: «Я не знаю об интересе «ПСЖ» к Пау Торресу»
15:26 · Франция. Лига 1
​Если Месси продлит контракт с «ПСЖ», то только на год слухи
13:03 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» решил продать защитника
12:58 · Франция. Лига 1
Месси в следующем сезоне хочет выступать в Лиге чемпионов
11:09 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» интересен игрок «Монако»
11:04 · Франция. Лига 1
Неймар планирует завершить карьеру в «ПСЖ»
10:49 · Италия. Серия А
Паредес вернётся в «ПСЖ» в конце сезона
10:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет вернуть Диаби, но француз также находится в шорт-листе двух клубов из АПЛ
Все новости
Рекомендуем