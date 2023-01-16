Французский клуб хочет пригласить наставника сборной Саудовской Аравии Ренара

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар интересен французской «Ницце».

Недавно в СМИ появились слухи о возможном назначении Ренара на пост главного тренера сборной Бельгии, которые позднее опроверг сам 54-летний специалист. Согласно сведениям L’Equipe, на француза появился новый претендент – «Ницца». Клуб Лиги 1 в настоящий момент ищет замену недавно отправленному в отставку Люсьену Фавру.

Эрве Ренар занимает должность рулевого сборной Саудовской Аравии с 2019 года. Ранее он уже возглавлял французские коллективы – «Сошо» и «Лилль», – однако наиболее известен по успешной работе с национальными сборными.