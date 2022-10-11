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Чемпионат Франции. Лига 1

Блан: «У меня было много возможностей после ухода из «ПСЖ»

11 Октября 2022 • 01:51 Комментировать
Ренн
...
Лион
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16.10 16:00

Новый наставник «Лиона» Лоран Блан поделился мыслями о своей тренерской карьере.

В воскресенье «Лион» объявил о назначении 56-летнего специалиста, не работавшего во Франции с момента ухода из «ПСЖ» в 2016 году. Последним клубом Блана был катарский «Аль-Райян».

«Я не слишком отдалился от футбола за эти годы, я смотрел много матчей. В первые несколько лет после ухода из «ПСЖ» у меня было много интересных возможностей, которыми я не воспользовался, и со временем про меня стали забывать. Но «Лион» обо мне вспомнил», – заявил француз.

Лоран Блан возглавлял «ПСЖ» на протяжении трёх лет, а ранее занимал должность главного тренера в сборной Франции и «Бордо».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Лоран Блан
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