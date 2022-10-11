Блан: «У меня было много возможностей после ухода из «ПСЖ»

Новый наставник «Лиона» Лоран Блан поделился мыслями о своей тренерской карьере.

В воскресенье «Лион» объявил о назначении 56-летнего специалиста, не работавшего во Франции с момента ухода из «ПСЖ» в 2016 году. Последним клубом Блана был катарский «Аль-Райян».

«Я не слишком отдалился от футбола за эти годы, я смотрел много матчей. В первые несколько лет после ухода из «ПСЖ» у меня было много интересных возможностей, которыми я не воспользовался, и со временем про меня стали забывать. Но «Лион» обо мне вспомнил», – заявил француз.

Лоран Блан возглавлял «ПСЖ» на протяжении трёх лет, а ранее занимал должность главного тренера в сборной Франции и «Бордо».