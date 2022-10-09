«Лион» близок к назначению именитого наставника

Лоран Блан может сменить Петера Боса на посту главного тренера «Лиона».

Французский коллектив переживает крайне неудачный отрезок – всего одно набранное очко в последних пяти матчах Лиги 1. В связи с этим, как уже сообщалось, руководство задумалось об увольнении Петера Боса. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в «Лионе» считают Лорана Блана приоритетным кандидатом на роль преемника голландца. Для знаменитого экс-защитника сборной Франции уже готов контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Лоран Блан не имеет тренерской работы после ухода из катарского клуба «Аль-Райян» в феврале нынешнего года. Ранее специалист возглавлял «ПСЖ», сборную Франции и «Бордо».