Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Блан: Я очень счастлив назначению в «Лион»

10 Октября 2022 • 16:42 Комментировать
Ренн
...
Лион
1 2.30 X 3.65 2 2.95
16.10 16:00

Новый рулевой «Лиона» Лоран Блан поделился эмоциями после своего назначения в клуб.

Блан заявил L'Equipe, что очень счастлив находиться в клубе, конечно, ситуация там сложная, но в целом он остался доволен. Специалист сказал, что до трансферного окна еще очень много времени, поэтому не стоит сейчас думать об этом, нужно заставить хорошо работать тех футболистов, которые есть в команде.

Напомним, 9 октября «Лион» официально объявил о назначении Блана на пост главного тренера клуба. Трудовое соглашение между сторонами подписано до 2024 года.

«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 очков за десять туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
16:42 · Франция. Лига 1
Блан: Я очень счастлив назначению в «Лион»
16:42 · Франция. Лига 1
​Фанат «ПСЖ» «украл» перчатку Доннаруммы
16:24 · Англия. Премьер-лига
Дудек: «Месси любил провоцировать, Рауль — высокомерный, а Роналду — эгоцентрист»
13:54 · Голландия. Эредивизие
Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ»
12:32 · Франция. Лига 1
Головин: «Интересно играть против хороших команд, игроков»
12:21 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе
12:21 · Франция. Лига 1
Ван Бастен: «Неймар - неприятный футболист и плакса»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Головин — о Чалове: «Время, проведенное в Швейцарии, пошло ему на пользу»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил перспективы переезда россиян в европейские клубы
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на бельгийского нападающего
10:32 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предпримет новую попытку купить Шкриньяра
09:57 · Франция. Лига 1
Головин рассказал о своей задаче на сезон
05:34 · Франция. Лига 1
Пайе забил свой 100-й гол в Лиге 1
05:05 · Франция. Лига 1
Игрок «Лилля» вплотную приблизился к рекорду Эдена Азара
04:48 · Франция. Лига 1
Блан назначен тренером «Лиона»
Все новости
Рекомендуем