Блан: Я очень счастлив назначению в «Лион»

Новый рулевой «Лиона» Лоран Блан поделился эмоциями после своего назначения в клуб.

Блан заявил L'Equipe, что очень счастлив находиться в клубе, конечно, ситуация там сложная, но в целом он остался доволен. Специалист сказал, что до трансферного окна еще очень много времени, поэтому не стоит сейчас думать об этом, нужно заставить хорошо работать тех футболистов, которые есть в команде.

Напомним, 9 октября «Лион» официально объявил о назначении Блана на пост главного тренера клуба. Трудовое соглашение между сторонами подписано до 2024 года.

«Лион» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 очков за десять туров.