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Чемпионат Франции. Лига 1

Петер Бош будет уволен из «Лиона» в ближайшее время

09 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
Ренн
...
Лион
16.10 16:00

Главный тренер «Лиона» Петер Бош в ближайшее время будет уволен с поста наставника команды, сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, совсем скоро французский клуб об отставке объявит официально.

Напомним, что Бош возглавляет «Лион» с 2021 года. Ранее специалист работал в «Байере», дортмундской «Боруссии» и «Аяксе», с котором вышел в финал Лиги Европы 2017 года.  

После 10 туров текущего розыгрыша французской Лиги 1 «Лион» набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В последних пяти матчах внутреннего чемпионата команда Боша сумела набрать всего одно очко, проиграв четыре встречи и добыв одну ничью. 
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