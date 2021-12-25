«Марсель» принял решение продать одного из своих лидеров – на игрока претендуют «Милан» и «МЮ»

В связи с активной заинтересованностью со стороны европейских топ-клубов, «Марсель» принял решение продать одного из лидеров команды. Речь идет о 22-летнем полузащитнике Бубакаре Камара, который попал на радары «Милана» и «Манчестер Юнайтед».

Как свидетельствует издание Calcio Mercato, руководство французского клуба не хочет рисковать, пытаясь удержать футболиста у себя. У Камара летом следующего года истекает контракт, поэтому зимнее трансферное окно – последняя возможность выручить за него хотя-бы какие-то деньги.

Утоним, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 25 миллионов евро.