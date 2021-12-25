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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» принял решение продать одного из своих лидеров – на игрока претендуют «Милан» и «МЮ»

25 Декабря 2021 • 19:20 Комментировать
Бордо
...
Марсель
07.01 23:00

В связи с активной заинтересованностью со стороны европейских топ-клубов, «Марсель» принял решение продать одного из лидеров команды. Речь идет о 22-летнем полузащитнике Бубакаре Камара, который попал на радары «Милана» и «Манчестер Юнайтед».

Как свидетельствует издание Calcio Mercato, руководство французского клуба не хочет рисковать, пытаясь удержать футболиста у себя. У Камара летом следующего года истекает контракт, поэтому зимнее трансферное окно – последняя возможность выручить за него хотя-бы какие-то деньги.

Утоним, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсель Манчестер Юнайтед Бубакар Камара
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БОРДО МАРСЕЛЬ
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