Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Лига 1 также собирается переносить матчи из-за COVID-19 – в этот раз вспышка вируса произошла в «Бордо»

04 Января 2022 • 23:37 Комментировать
Бордо
...
Марсель
4.80 4.50 1.60
07.01 23:00

Возобновление чемпионата Франции планируется на первую неделю 2022 года, но уже сейчас несколько коллективов первенства обратились к руководству с просьбой перенести их матчи. Вслед за «Анже» и «Лионом», вспышка коронавируса произошла в расположении «Бордо».

Как информирует издание L’Equipe, 17 представителей команды сдали положительные тесты на COVID-19. Большинство из них не успеет покинуть карантин до поединка с «Марселем» 7 января.

По всей видимости, Лиге 1 придется удовлетворить просьбу клуба. Пока неизвестно, собираются ли чиновники полностью приостанавливать чемпионат – ранее от подобных мер отказались в Англии и Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Марсель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БОРДО МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
00:35 · Франция. Лига 1
Защитник «Лиона» Марсело, которого сослали в дубль, не планирует покидать команду зимой
04 Января
23:37 · Франция. Лига 1
Лига 1 также собирается переносить матчи из-за COVID-19 – в этот раз вспышка вируса произошла в «Бордо»
21:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» вышел на контакт с представителями Усмана Дембеле слухи
21:39 · Франция. Лига 1
Ботман готов к переходу в «Милан»
21:20 · Испания. Ла Лига
В Испании опровергли слухи о попытках «Реала» подписать Мбаппе зимой – мадридцы будут ждать лета слухи
19:28 · Франция. Лига 1
​Доннарумма заболел коронавирусом
17:31 · Франция. Лига 1
​Доннарумма отрицает проблемы в отношениях с Навасом 1
15:52 · Испания. Ла Лига
​«Реал» может подписать Мбаппе уже очень скоро 1 слухи
11:21 · Франция. Лига 1
Инсайдер высказался о будущем Вейналдума в «ПСЖ»
11:13 · Франция. Лига 1
«Лилль» повесил ценник на Ботмана
10:23 · Италия. Серия А
Моуринью готов отдать двух игроков за полузащитника «Марселя»
09:29 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл усиление в «ПСЖ»
08:35 · Франция. Кубок
Мбаппе забил 200-й гол в карьере
08:19 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Мбаппе станет игроком «Реала» 1
01:02 · Франция. Кубок
Хет-трик Мбаппе вывел «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем