Лига 1 также собирается переносить матчи из-за COVID-19 – в этот раз вспышка вируса произошла в «Бордо»

Возобновление чемпионата Франции планируется на первую неделю 2022 года, но уже сейчас несколько коллективов первенства обратились к руководству с просьбой перенести их матчи. Вслед за «Анже» и «Лионом», вспышка коронавируса произошла в расположении «Бордо».

Как информирует издание L’Equipe, 17 представителей команды сдали положительные тесты на COVID-19. Большинство из них не успеет покинуть карантин до поединка с «Марселем» 7 января.

По всей видимости, Лиге 1 придется удовлетворить просьбу клуба. Пока неизвестно, собираются ли чиновники полностью приостанавливать чемпионат – ранее от подобных мер отказались в Англии и Испании.