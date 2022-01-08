«Марсель» обыграл обескровленный «Бордо»

В пятницу возобновился чемпионат Франции. Сразу грянул скандал, виновниками которого сейчас стали не болельщики-хулиганы. Руководство «Бордо» просил перенести матч с «Марселем» из-за двух десятков заболевших в клубе, но все же пришлось играть. Марсельцы выглядели лучше противника и закономерно победили со счетом 1:0. Дженгиз Юндер стал автором единственного гола, а его команда вышла на чистое второе место.
Протокол игры
|37' Юндер Дженгиз (0:1)
Костиль Бенуа • Пембеле Тимоте • Грегерсен Стиан • Мешер Андре • Кватенг Энок • Лакукс Том 71' ( Адли Ясин ( 71') • Дилросун Джавайро 80' ( Ньянг М'Байе ( 80') • Сиссоко Иссуф 13' 76' ( Франсержио Родригес ( 76') • Уден Реми 71' ( Мара Секу ( 71') • Элис Альберт • Хван Ый-Чжо 80' ( Баква Дилан ( 80')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Медиуб Абдель • Косельни Лоран
Пау Лопес • 90'Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе • Перес Луан • Лирола Поль • Гендузи Маттео • Камара Бубакар • Энрике Луис III 76' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 76') • Юндер Дженгиз 90' ( Таргаллин Уссама ( 90') • Арит Амин 75' ( Балерди Леонардо ( 75') • Пайе Димитри
Запасные: Ванни Фабио • Суаре Шейк • Бертелли Уго • Нгапандуэтнбу Симон • Бен-Сегир Салим • Шортино Паоло
07 января. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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