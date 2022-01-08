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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» обыграл обескровленный «Бордо»

08 Января 2022 • 00:54 Комментировать
Бордо
0:1
Марсель
окончен

В пятницу возобновился чемпионат Франции.  Сразу грянул скандал, виновниками которого сейчас стали не болельщики-хулиганы. Руководство «Бордо» просил перенести матч с «Марселем» из-за двух десятков заболевших в клубе, но все же пришлось играть. Марсельцы выглядели лучше противника и закономерно победили со счетом 1:0. Дженгиз Юндер стал автором единственного гола, а его команда вышла на чистое второе место.

Протокол игры  
Бордо 0:1 Марсель
    37' Юндер Дженгиз (0:1)
Костиль Бенуа Пембеле Тимоте Грегерсен Стиан Мешер Андре Кватенг Энок Лакукс Том   71' (Адли Ясин (   71') Дилросун Джавайро   80' (Ньянг М'Байе (   80') Сиссоко Иссуф   13'   76' (Франсержио Родригес (   76') Уден Реми   71' (Мара Секу (   71') Элис Альберт Хван Ый-Чжо   80' (Баква Дилан (   80')
Запасные: Пуссен Гаэтан Медиуб Абдель Косельни Лоран
Пау Лопес   90' Салиба Вильям Чалета-Цар Дуе Перес Луан Лирола Поль Гендузи Маттео Камара Бубакар Энрике Луис III   76' (Де ла Фуэнте Конрад (   76') Юндер Дженгиз   90' (Таргаллин Уссама (   90') Арит Амин   75' (Балерди Леонардо (   75') Пайе Димитри
Запасные: Ванни Фабио Суаре Шейк Бертелли Уго Нгапандуэтнбу Симон Бен-Сегир Салим Шортино Паоло
07 января. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

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окончен Бордо 0:1 Марсель 4.80 3.80 1.73
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