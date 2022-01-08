«Марсель» обыграл обескровленный «Бордо»

В пятницу возобновился чемпионат Франции. Сразу грянул скандал, виновниками которого сейчас стали не болельщики-хулиганы. Руководство «Бордо» просил перенести матч с «Марселем» из-за двух десятков заболевших в клубе, но все же пришлось играть. Марсельцы выглядели лучше противника и закономерно победили со счетом 1:0. Дженгиз Юндер стал автором единственного гола, а его команда вышла на чистое второе место.