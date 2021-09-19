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Принц Камбоджи хочет приобрести «Сент-Этьен»

19 Сентября 2021 • 00:05 Комментировать
Монако
...
Сент-Этьен
1.57 4.10 5.85
22.09 20:00

Камбоджийский принц Нородом Ранарит готов потратить сто миллионов евро на приобретение клуба французской Лиги 1.

По информации источника Le Parisien, сегодня появилась информация о намерениях влиятельного азиатского политического деятеля стать собственником одного из наиболее титулованных клубов Франции.

На данный момент «зелёные» не дали официального ответа компании KPMG, которая отвечает за поиск нового инвестора. Предполагается, что в скором времени начнётся официальная фаза переговоров.

Издание отмечает, что дедушка Нородома был близким другом Шарля де Голля, а сам принц является большим поклонником игры миллионов. Покупку «Сент-Этьна» он рассматривает как показательный шаг в направлении налаживания политических связей между Францией и Камбоджей.

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Сент-Этьен
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