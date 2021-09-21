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Лига 1

Ковач рассказал, какие цели поставил перед Головиным в текущем сезоне

21 Сентября 2021 • 22:03 Комментировать
Монако
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Сент-Этьен
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Через 20 ч. 25 мин.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился своими мыслями касательно перспектив россиянина Александра Головина в команде.

Наставник французов отметил, что и впредь считает полузащитника одним из лидеров коллектива. Более того, Ковач признался, чего ждет от игрока в текущем сезоне. «Такой футболист, как Головин, должен забивать минимум 10 голов и отдавать 10 результативных передач в течение года. Если ему это удастся, то он поможет и нам, и себе. Думаю, Александру по силам преодолеть эту планку», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Стоит напомнить, что на прошедших выходных Головин отметился своим первым мячом в новом розыгрыше Лиги 1 в поединке против «Ниццы».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Головин
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